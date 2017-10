Los estudios sobre los subsidios a los cultivos muestran resultados variables. Una revisión de 2013 sobre esta investigación concluyó que sí, que ese tipo de ayudas económicas ayudan a cambiar el comportamiento. Vale la pena señalar, sin embargo, que no todos los estudios señalan un cambio. Un pequeño análisis realizado en Palo Alto (California) y publicado el año pasado explicó que un subsidio provocó el aumento de la compra pero no del consumo. Otra investigación australiana remarcó que los participantes habían reportado un mayor consumo a pesar de que los datos de compra no lo reflejaba. Del mismo modo, un estudio de los participantes del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés aunque conocido popularmente como el programa de los cupones) en Massachusetts encontró un aumento en el consumo de frutas y hortalizas, aunque los gastos realizados con esos cupones no correspondían con el aumento reportado.