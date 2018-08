New Horizons es la primera nave espacial desde el Voyager 1 y 2 en observar esta luz ultravioleta, aunque aún no se tenga certeza de cuál es su fuente. Si no es indicativo de una pared de hidrógeno en el límite de la influencia solar y el espacio interestelar, entonces los astrónomos deben encontrar una explicación alternativa de por qué esta luz ultravioleta se puede observa tan lejos del Sol. A partir del próximo año, la nave espacial New Horizons comenzará a buscar evidencia ultravioleta de la pared de hidrógeno dos veces al año durante el resto de la misión, o sea una o dos décadas más. Esto ayudará a determinar si la pared realmente existe, o si la nave espacial Voyager y la New Horizons han observado algo aún más extraño en las profundidades de la galaxia.