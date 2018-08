Todos saben la situación de los venezolanos. Con cada persona que hablo en la calle, no me queda de otra que platicar sobre la situación de mi país ante la insistencia de ellos por conocer un poco más sobre si realmente las cosas son como dicen los medios de comunicación. No tuve problemas al entrar al país, arregle mi situación legal en relativamente poco tiempo y empecé a buscar trabajo. Soy negro, vengo de Guatire, Miranda. Acá en Ciudad de México les llaman negros a personas que son mestizos o tienen ascendencia indígena. Pero yo me parezco más a los afroamericanos que a los indígenas. En Venezuela no tuve problemas en ninguna entrevista de trabajo, pero acá ha sido una de las pruebas más difíciles que he tenido en mi carrera profesional. Soy arquitecto, y el mundo de la arquitectura en Ciudad de México es un poco cerrado: los mejores puestos y empresas están reservadas para gente que se viste con ropa cara, blanca, o tiene algún apellido europeo. En dos empresas importantes, he llegado al último filtro, pero misteriosamente las tres veces he perdido el puesto contra candidatos blancos. Además, he sentido cierta mirada en las y los reclutadores. Me han mirado con desprecio o siendo bien condescendientes, como si venir de Venezuela y ser negro me hiciera menos que cualquier persona blanca.