En mi caso, recuerdo una pareja que me llamaba por teléfono en las noches, justo cuando estaba orinando. Mientras oía su voz, las gotitas de orina chocaban con el agua del inodoro. Era una tortura imaginármela en esa posición y recuerdo una vez que me dijo: "Lo siento, la confianza es una basura". Cada vez que esto sucedía mi atracción por ella bajaba un poco. No me culpen por querer que mi pareja hiciera sus necesidades fisiológicas sin yo estar en una transmisión en vivo escuchando cómo cae cada gota de orina.