Mi último novio muchas veces me pedía que durmiera desnuda con él, pero a mí me incomodaba y me ponía una camiseta. No era porque no me fiara de él ni nada, sino porque es a lo que estoy acostumbrada. Supongo que es porque me siento un poco expuesta cuando estoy desnuda con alguien y haciendo cosas como leer o así. Es algo que no haría siquiera estando sola.