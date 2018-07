O cuando estaba en primaria, recuerdo caminar por una de esas rutas de bicicletas y había un niño más pequeño caminando en dirección opuesta. Yo estaba con amigos, siempre con amigos. Esa es la mentalidad de las pandillas. Estás con otras personas, y quieres impresionar a los demás. Eramos unos pocos, pero este chico no tenía espacio para pasar. No puedo recordar exactamente lo qué dije, pero saqué pecho, y lo miré hacia abajo, afirmando mi dominio masculino de cualquier manera. No pensé nada de eso en ese momento. Pero luego, una o dos semanas después, el rector me llamó a su oficina y me habló del "incidente". No me di cuenta, pero este niño temblaba. Estaba aterrorizado.