¿Cómo empezaste a hacer pasteles de superhéroes?

El primero fue de los seis principales protagonistas de The Avengers, no me quedaron perfectos, fue algo más bien muy infantil, y no me gustaban o no me atraía mucho ese estilo de cómic. Por eso cuando anunciaron la película de Avengers: Infinity War fue la excusa perfecta para realizar a todos los personajes en azúcar.