Había un chico del que siempre me había hablado, que justo vive en la misma ciudad que yo. Era su ídolo, e hizo todo lo posible por conquistarlo, o por obtener lo más mínimo de él; sexo. Entonces casualmente el mismo día de la confesión, terminamos en casa de ese tipo. Era la primera vez que yo lo conocía y resultó que teníamos muchas cosas en común. Aunque yo nunca ligo ni coqueteo cuando salgo, ese día el tipo no me quitaba la atención de encima y fue ahí donde todo el plan se armó en mi cabeza. No soy de venganzas, pero ella me demostró ser una mala amiga con una mala jugada, y seguirá siendo mi amiga, pero tenía que hacer algo yo para remediarme y consolarme, aunque sólo yo supiera de ello. Entonces lo agregué a Facebook y días después no dejábamos de hablar diario y pasarnos memes, hasta que agarre de excusa asistir a un concierto para amarrar el deal. Todo funcionó a la perfección, fuimos 'fuck buddies' por unas cuantas veces hasta que me aburrió. Ella aún no lo sabe, sólo sabe que somos muy amigos y no sé si tenga sospechas. Pero no me importa, me la debía y de una forma peor. Al menos algo bueno salió de esto, una muy chida amistad.