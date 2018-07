Lo que sí se nota es la cultura musical del amor. Perdón, del desamor. Esta predilección por la canción que se lamenta por la perdida del amante sigue reinando el pensamiento que se vuelve a coro. Y justamente pensaba esto cuando me descubro coreando como todos aquí: "No me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo", de Banda MS. En simultáneo, un vaquero que he mirado por largo rato se me acerca. Es bajito, lleva sombrero blanco, va impecablemente de negro y enfundado en un chaleco del tipo tejano. Viene con un amigo que está ligando del otro lado del local. Me pregunta que si quiero bailar y como es guapetón, no pierdo la oportunidad de demostrarle que no tengo miedo a fracasar. El baile no es lo mío. A pesar de que desde niño el baile fue un elemento indiscutible de cada reunión y fiesta, yo me rehusé a aprender cada uno de los ritmos. Prefería bailar solito como chango aplaudidor de circo. Sin embargo, esta vez la raya de coca que me metí al llegar se activa y logro bailar hasta que se acaba la canción. "Es una lástima que con el baile no pueda mantener el ritmo como con el alcohol", le digo al chaparrito. No me entiende. Al repetírselo, cree que lo que quiero es zafarme de pasar la noche a su lado. Me confiesa que esta noche cumple años. Entonces el mundo vaquero explota en una palabra: desierto. Así es como los vaqueros gays también viven: solos. Como el resto del mundo. Sin duda.