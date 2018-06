"The Matrix. Intenté verla cuando se estrenó. Tenía 9 años y me había quedado a dormir en casa de una amiga, pero me quedé frita a los diez minutos de empezar la película. Le di otra oportunidad cuando iba a la universidad, porque todo el mundo estaba muy pesado, rollo: '¿QUE NO HAS VISTO MATRIX? PUES A MÍ NI ME HABLES'. Así que me la puse de nuevo… y me volví a quedar dormida. A mí novio le pasó lo mismo el año pasado, y cuando intentamos verla juntos, los dos nos dormimos. Conclusión: The Matrix provoca narcolepsia. Que le den a la película". — Kayla, 27 años