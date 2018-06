Creo que la señora que sale en el último episodio que vimos no es Marcela, porque si en la vida real aún no la encuentran, no creo que los guionistas de la serie se atrevan a ofender a su desaparición inventando que Luismi la encontró en ese hospital psiquiátrico. Aunque también parece ser que sí es por la forma en que se acerca a ella. Pero no creo. Muchos dicen que Luis Rey la mandó a matar o desaparecer, o que el Negro Durazo la mató en una fiesta. Está bastante extraño que la madre de una figura pública desaparezca de un día para otro y nadie pueda encontrarla, además de que [Marcela] no es un narco o un terrorista que tenga el dinero para esconderse por años y nadie tenga pistas.