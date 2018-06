Tu periodo se acerca y has planeado un fin de semana en aislamiento bajo las sábanas, comiendo pastel mientras miras series que tratan de comida. Luego te llega un mensaje de Greg, el tipo encantador que conociste en el mercadito local y con quien has estado saliendo las últimas semanas. Se suponía que su mejor amigo se casaría este fin de semana, pero la novia se fugó y ahora él está regalando sus boletos para la luna de miel no reembolsables a Bali. ¿Te gustaría ir? ¿Todos los gastos pagados? No pasa nada si no vas. No es la gran cosa. Sin ataduras.