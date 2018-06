"El astronauta Neil Armstrong le regaló el frasco de polvo lunar en cuestión a Laura Ann Murray, ahora Laura Murray Cicco, cuando era niña, y ella es la dueña legítima y legal del frasco y su contenido", afirma la demanda. "No hay ninguna ley en contra de que los civiles posean material lunar. El material lunar no es contrabando. No es ilegal tenerlo o poseerlo".