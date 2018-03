A veces cuando hablo con mi hija, ella me pregunta si me iría a vivir allá, pero cada una ha ganado un espacio y ese espacio es tan valioso. Yo qué voy a hacer allá, no, no, yo no me veo yéndome a vivir allá, no hablo inglés. Las últimas vacaciones ella vino, ella siempre viene, yo le pago el pasaje para que venga, a mí no me gusta ir allá.