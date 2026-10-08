México

Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy y 32 fiscales por fallas en banco de datos forenses

El amparo, promovido por la organización Defensorxs, señala a Ernestina Godoy y a los 32 fiscales estatales por omitir la interconexión de datos forenses que exige la ley desde 2022

CIUDAD DE MÉXICO, 08JULIO2026.- Ernestina Godoy, Fiscal General de la República. Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil acusan que el Banco Nacional de Datos Forenses no opera en tiempo real con las 32 fiscalías del país, lo que retrasa la identificación de cuerpos ya localizados. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 08JULIO2026.- Ernestina Godoy, Fiscal General de la República. Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil acusan que el Banco Nacional de Datos Forenses no opera en tiempo real con las 32 fiscalías del país, lo que retrasa la identificación de cuerpos ya localizados. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
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Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, dos madres que buscan a sus hijos desaparecidos, presentaron una demanda de amparo contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy y contra los 32 fiscales estatales del país.

El reclamo apunta a la falta de interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses, lo que retrasa la identificación de restos humanos en todo México.

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El amparo se presentó el 7 de octubre de 2026 ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito. Las quejosas acusan que hasta esa fecha no existe información pública sobre el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses y que su portal digital permanece inactivo.

Qué es el Banco Nacional de Datos Forenses y por qué no funciona

Familiares de personas desaparecidas exigieron que la FGR cree con prontitud el Banco Nacional de Datos Forenses (@AdrianoEspa)
Familiares de personas desaparecidas exigen que la FGR cree con prontitud el Banco Nacional de Datos Forenses (@AdrianoEspa)

El Banco Nacional de Datos Forenses es la plataforma creada para concentrar y cruzar información de todas las fiscalías del país con el objetivo de identificar cuerpos localizados y relacionarlos con reportes de personas desaparecidas.

El 22 de diciembre de 2022 se firmaron las Bases de Colaboración, documento en el que la FGR se comprometió a habilitar los mecanismos tecnológicos para la interconexión en tiempo real con las bases de datos de las fiscalías estatales.

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El 11 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso de inicio de operaciones del banco. Ese documento ya hablaba de una interconexión “gradual”, no inmediata, lo que según la demanda explica parte del rezago actual.

Las quejosas, que están acompañadas por la organización Defensorxs, afirman que más de tres años después de ese compromiso, el Banco Nacional de Datos Forenses no opera plenamente y que las autoridades han incumplido su obligación de garantizar su funcionamiento. Señalan además que la página oficial del sistema, registros.bndf.fgr.org.mx, está fuera de servicio.

Actualmente los cruces de información se hacen de manera manual, lo que retrasa las labores de identificación de cuerpos y personas desaparecidas. (JESÚS VERDUGO/CUARTOSCURO)
Actualmente los cruces de información se hacen de manera manual, lo que retrasa las labores de identificación de cuerpos y personas desaparecidas. (JESÚS VERDUGO/CUARTOSCURO)

Sin la interconexión en tiempo real, las fiscalías estatales deben cruzar manualmente la información de sus bases con las de otras entidades. El procedimiento se realiza mediante oficios en papel, enviados de una fiscalía a otra cada determinado tiempo.

La demanda detalla que esta práctica provoca que, aunque los restos de una persona ya hayan sido localizados y estén en resguardo de los servicios forenses, estos no sean identificados ni entregados a sus familiares por falta de cruce de información con otras entidades.

El resultado es que los cuerpos permanecen en fosas comunes o en instalaciones periciales mientras las familias continúan buscando a alguien que, en los hechos, podría ya haber sido encontrado.

Las madres buscadoras describen esta demora como una fuente de sufrimiento prolongado e injustificado para las familias, que viven en una espera indefinida sin respuesta de ninguna autoridad.

A quién demandan y qué piden al juez

Documento de la demanda de amparo contra la fiscal general Ernestina Godoy y los 32 fiscales estatales del país. (X/@ivillasenor)
Documento de la demanda de amparo contra la fiscal general Ernestina Godoy y los 32 fiscales estatales del país. (X/@ivillasenor)

La demanda señala como responsables a Ernestina Godoy, a la fiscal Mariana Díaz Figueroa, a la fiscal especial Adriana Lizárraga González, y a los 32 fiscales generales de todas las entidades federativas del país, de Aguascalientes a Zacatecas, junto con sus respectivas fiscalías especializadas en desaparición forzada.

El amparo lo promueve la organización Defensorxs, en representación de las dos quejosas directas y también en nombre de una colectividad más amplia de víctimas directas, familias buscadoras y víctimas indirectas de desaparición en México.

Las madres solicitan al juez federal que ordene a todas las autoridades señaladas garantizar la interconexión real y en tiempo real del Banco Nacional de Datos Forenses, como condición necesaria para que las búsquedas y procesos de identificación avancen sin depender de oficios manuales entre fiscalías.

Documento de la demanda de amparo contra la fiscal general Ernestina Godoy y los 32 fiscales estatales del país. (X/@ivillasenor)
Documento de la demanda de amparo contra la fiscal general Ernestina Godoy y los 32 fiscales estatales del país. (X/@ivillasenor)

La demanda invoca los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución, además de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Lista de los 32 fiscales:

  1. Aguascalientes — Manuel Alonso García
  2. Baja California — María Elena Andrade Ramírez
  3. Baja California Sur — Antonio López Rodríguez (Procurador General de Justicia)
  4. Campeche — Jakson Villacis Rosado
  5. Chiapas — Jorge Luis Llaven Abarca
  6. Chihuahua — César Jáuregui Moreno
  7. Ciudad de México — Bertha María Alcalde Luján
  8. Coahuila de Zaragoza — Federico Fernández Montañez
  9. Colima — Bryant Alejandro García Ramírez
  10. Durango — Sonia Yadira de la Garza Fragoso
  11. Guanajuato — Gerardo Vázquez Alatriste
  12. Guerrero — Zipacná Jesús Torres Ojeda
  13. Hidalgo — Francisco Fernández Hasbun
  14. Jalisco — Salvador González de los Santos
  15. Estado de México — José Luis Cervantes Martínez
  16. Michoacán de Ocampo — Israel Vega Rodríguez (Encargado de Despacho)
  17. Morelos — Fernando Blumenkron Escobar
  18. Nayarit — Elvia Ludmila Heredia Verdugo
  19. Nuevo León — Javier Flores Saldívar
  20. Oaxaca — Bernardo Rodríguez Alamilla
  21. Puebla — [Fiscal General, nombre no especificado en el documento]
  22. Querétaro — Víctor Antonio De Jesús Hernández
  23. Quintana Roo — Raciel López Salazar
  24. San Luis Potosí — María Manuela García Cázares
  25. Sinaloa — Claudia Zulema Sánchez Kondo
  26. Sonora — Gustavo Rómulo Salas Chávez
  27. Tabasco — Óscar Tonathiú Vázquez Landeros
  28. Tamaulipas — Irving Barrios Mojica
  29. Tlaxcala — [Procurador General de Justicia, nombre no especificado en el documento]
  30. Veracruz de Ignacio de la Llave — Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre
  31. Yucatán — Juan Manuel León León
  32. Zacatecas — Cristian Paul Camacho Osnaya

Quiénes son las madres buscadoras que impulsan la demanda

Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, desaparecido en bar de Culiacán. (Crédito: facebook)
Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, desaparecido en bar de Culiacán. (Crédito: facebook)

Margarita López Pérez es fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México. Su activismo comenzó tras la desaparición de su hija Yahaira Guadalupe Bahena López, ocurrida en 2011 en Oaxaca cuando la joven tenía 19 años.

López localizó por cuenta propia los restos de su hija dos años después y, a partir de esa experiencia, fundó el colectivo que hoy representa a miles de familias. Actualmente mantiene un plantón de más de 26 días frente a las oficinas de la fiscal general, que se niega a recibirlas.

Por otro lado, Brenda María Valenzuela Gil busca a su hijo Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido el 5 de octubre de 2025 en el restaurante-bar Terraza Valentino de Mazatlán, Sinaloa.

El caso de López está documentado en la carpeta CI/AP/FGR/FEMDH-FEIDDF/M6-02/2024 y el de Valenzuela en la carpeta FED/FEMDH/FEIDDF-SIN/226/2026, ambas a cargo de la fiscal especial Adriana Lizárraga González, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.

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