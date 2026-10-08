El dueto de Robbie Williams y Omar Chaparro que emocionó al Palacio de los Deportes: “Mi hermano mexicano”

El cantante británico Robbie Williams y el actor mexicano Omar Chaparro se encuentran sobre el escenario durante un concierto. En las imágenes se observa a ambos artistas sosteniendo micrófonos e interactuando en vivo frente a la audiencia. Williams viste una prenda de tirantes y pantalón corto de color rojo, mientras que Chaparro porta un traje de tono oscuro.

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Robbie Williams invitó a Omar Chaparro a subir al escenario del Palacio de los Deportes este 7 de octubre y los dos interpretaron juntos “Better Man”, en un dueto que detuvo la primera noche del cantante británico en la Ciudad de México dentro de su Britpop World Tour.

El momento llegó casi al cierre del concierto, cuando Williams se dirigió al público para presentar a su invitado sorpresa. “Damas y caballeros, hace 20 años este hombre tocó la guitarra conmigo. Y esta noche cantará conmigo... es Omar Chaparro”, gritó el cantante británico antes de que el conductor mexicano apareciera entre los aplausos de la audiencia.

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El dueto tiene un antecedente de hace dos décadas

Omar Chaparro y Robbie Williams ya habían compartido espacio en 2005, cuando el británico visitó el programa No Manches de Telehit para promocionar su álbum Intensive Care, tras su concierto en el Estadio Azteca. En aquella ocasión, Williams bromeó con el conductor sobre su corte de cabello y lo entrevistó con sarcasmo, al simular que conocía su trayectoria.

Veinte años después de su primer encuentro en un programa, el cantante británico y el conductor volvieron a compartir escenario. (CUARTOSCURO)

Dos décadas después, el reencuentro ocurrió en un escenario distinto. Chaparro se mostró emocionado y con cierto nerviosismo al tomar el micrófono, de acuerdo con lo observado durante la presentación, aunque completó la interpretación del tema entre los gritos del público que reconoció el gesto.

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Al terminar la canción, el cantante británico abrazó a su invitado y lanzó una frase que resumió el tono del encuentro: “Mi hermano mexicano”. Chaparro, por su parte, apenas habló, visiblemente conmovido frente a la audiencia que colmó el recinto.

Así reaccionaron los fans al dueto

“Tuve un flashback”

“Me muero que me arruinen la mejor canción”

“Hubiera preferido a Yuridia”

“El dueto que no sabía que necesitaba”

“Que ‘fomo’ no estar ahí”

“Robbie y Omar son amigos”

“Fue una promesa de años estar en su concierto”

“No, no lo necesitábamos”

El cantante asistió como invitado especial al programa "No manches" en 2005. |Crédito: IG, omarchaparro

Tras la aparición de Omar Chaparro junto a Robbie Williams, varios usuarios en redes sociales escribieron que hubieran preferido ver a Yuridia subir al escenario para cantar “Angels” junto al cantante británico.

Cabe recordar que la canción, “Angels” se convirtió en el tema más reconocido de la carrera de Williams tras su lanzamiento el 1 de diciembre de 1997, como cuarto sencillo de su álbum Life Thru a Lens. La canción nació en Dublín durante la Navidad de 1996, cuando el cantautor irlandés Ray Heffernan compuso una primera versión titulada “An Angel Instead”, inspirada en la pérdida perinatal que atravesó junto a su pareja. Williams coincidió con él en un bar de la capital irlandesa y ambos grabaron una maqueta del tema.

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El cantante británico reescribió la pieza en Londres junto al productor Guy Chambers, quien incorporó los arreglos de cuerdas y piano que definieron la versión final. Heffernan recibió 7.500 libras esterlinas por ceder sus derechos, bajo la promesa verbal de recibir crédito en el álbum, reconocimiento que nunca se concretó en las ediciones oficiales.

“Angels” alcanzó el cuarto puesto en las listas del Reino Unido y permaneció 27 semanas entre los más escuchados, lo que la convirtió en el sencillo más vendido de la carrera de Williams. El tema se mantiene desde entonces como el cierre habitual de sus conciertos.

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Foto: Azteca Uno / La Academia

Robbie compartió cartel con Lottery Winners, banda de indie pop formada en 2008 en Leigh, Gran Mánchester, e integrada por Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd y Joe Singleton, que ofreció el show de apertura antes de la presentación principal.

El concierto del miércoles fue la primera de dos fechas programadas por Williams en el Palacio de los Deportes. Después de su paso por la capital mexicana, el cantante continuará su gira por el país con una presentación el 10 de octubre en el festival Pulso GNP, en el Autódromo de Querétaro.

El cierre de su recorrido por México está previsto para el 27 de octubre en VidantaWorld Nuevo Nayarit, en Puerto Vallarta, con lo que Williams completará cuatro fechas en territorio mexicano dentro del Britpop World Tour.

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