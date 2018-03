Mocha Celis era el nombre de una travesti tucumana que trabajaba en el barrio porteño de Flores cuando los edictos policiales eran el imperativo con el cual la violencia institucional anulaba cuerpos trans, travestis y de trabajadoras sexuales en general. Lohana Berkins contó en un artículo publicado en el suplemento Soy, en 2011, que una noche la llamaron otras compañeras para avisarle que Mocha había desaparecido. En la búsqueda, un dato de una abogada las llevó hasta el Hospital Penna. Ahí se encontraron con una chica que había muerto atravesada por tres tiros. Era ella. No pudieron hacer la autopsia ni la denuncia porque no eran familia biológica. El sistema de administración de justicia tradicional no está pensado para otras comunidades afectivas. ¿Qué pasó con Mocha? Fue un misterio para sus compañeras. Siempre creyeron que la había matado el comisario de la 50 pero nunca pudieron comprobarlo. De todos modos, ese día fueron a la comisaría, prendieron velas y con las luces formaron una silueta para denunciar el travesticidio de su compañera.