Lo más obvio y más preocupante de todo esto es el efecto del ruido en el sueño. The Lancet calcula que se pierden 903.000 AVAD por "la alteración del sueño". De forma más directa, esto puede referirse al ruido que te despierta o te quita el sueño, lo cual provoca que te sientas cansado y estresado al día siguiente (y para una persona que sufre problemas de ansiedad, esto podría agravar su condición). Pero lo más escalofriante es que incluso cuando estás dormido, cuando las ovejas han dejado de saltar frente a tus ojos y has decidido dejar de contar "Me gusta" en Instagram durante siete dulces horas, el ruido va a seguir jugando con tu corazón. "Las respuestas cardiovasculares a los ruidos fuertes ocurren estés consciente o no", dijo Clark.