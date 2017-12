Luego, Poe desobedece las órdenes de regresar a la base y llama a un escuadrón de bombarderos, que se acerca y explota como en efecto dominó. Esta secuencia hizo que me desconcentrara de la película: los Rebeldes han estado en guerra durante muchas décadas, ¿no han aprendido a volar lo suficientemente separados como para no hacerse explotar el uno al otro? Puede parecer algo quisquilloso de mi parte, pero Los últimos Jedi está llena de momentos en los que las cosas no tienen sentido y personajes supuestamente inteligentes toman decisiones tontas.