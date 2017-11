Sophie Koella, de The Squad

"Las mujeres con formación, creativas y empoderadas" son las que inspiran a Sophie. No resulta extraño entonces que esta belleza norteamericana inaugurara y participara en exclusiva en el desfile de Natacha Ramsay-Levi's Chloé, porque tiene exactamente la actitud ideal. Caminando a su propio ritmo, además de al ritmo del tema "Inside and Out" de los Bee Gees, Sophie es una fuente de poder en ciernes. Vive según el lema que le enseñó su padre: "Sé modesta, sé curiosa, vive con sencillez. ¡Disfruta!". No puede haber mejor consejo.