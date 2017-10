Antes de presentar a Laura Dern ―su coprotagonista en Big Little Lies― en el evento "Women in Hollywood" (Las mujeres en Hollywood) organizado por ELLE en Beverly Hills, Witherspoon reveló ante la audiencia que había sufrido "múltiples experiencias de acoso y agresión sexual" durante su carrera como actriz, incluyendo la vez que fue agredida sexualmente por un director cuando tenía 16 años. Dijo que había sentido "auténtico asco" hacia su agresor y mucha ira "hacia los agentes y productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición para poder trabajar en la industria".