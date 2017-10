No me obliga ni me atosiga con el tema, pero sí que es cierto que ahora tengo más conciencia. Cuando voy al mercado, me cuesta mirar los aparadores con toda la carne a la vista. Más que comida, son seres vivos. No descarto ser vegana a largo plazo, aunque a día de hoy no me veo. Como menos carne, pero sigue estando en mi alimentación.