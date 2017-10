¿Piensas en ti misma como sexetariana?

Si te soy sincera, nunca me lo había planteado. Desde que soy vegetariana siempre he estado con alguien que también lo es, por lo que no me había planteado la posibilidad de tener sexo con alguien que no lo fuera. Si fuera simplemente sexo creo que hasta ayer hubiera dicho que me daba igual, sin haberme parado a pensarlo. Sin embargo, ahora que me lo planteas, no me gustaría nada. Si es sexo ocasional sin más y la otra persona no es vegetariana, creo que preferiría no saberlo. Simplemente porque no me resultaría atractivo, igual que si tiene ideas en otras cosas que me revuelvan el estómago. Y al contrario, supongo que el que sí lo fuera sería un factor de atracción.