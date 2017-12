Muchos chicos se sienten identificados. De acuerdo con un estudio reciente realizado en más de 4 mil hombres, casi uno de cada cinco estadounidenses son infelices con el tamaño de su erección, y el 15 por ciento no están satisfechos con su grosor. No es sorpresa que aquellos que creen tener un pene más pequeño tuvieron menos sexo que los hombres orgullosos de su paquete. "Tener un pene pequeño puede llegar a ser una de las aflicciones más difíciles. Estoy completamente asustado de todo y todos", dice David de 30 años. "Siento que no puedo ser sexualmente irresistible para las mujeres por mi tamaño".