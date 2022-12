La dura batalla que libra Juan Guaidó para mantener el interinato contra la mayoría de los diputados de la Asamblea de 2015

Juan Guaidó

Desde el mismo momento en que Nicolás Maduro Moros convoca en el 2017, a la Asamblea Constituyente (ANC), sin consultar al soberano, la crisis política en Venezuela se salió de control. Esa ANC nunca resultó legal ni legítima y aún así juramentó gobernadores y convocó elecciones presidenciales adelantadas para mayo 2018, sin participación de los más importantes sectores de Oposición. Así se abrió paso para la presidencia interina de Juan Gerardo Guaidó Márquez, en el 2019, que se autoproclamó porque la Asamblea Nacional se resistió a hacerlo, aunque al año siguiente sí lo juramentó. Ahora reventó la crisis interna en la Oposición, cuando los partidos Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática aprueban la finalización de la presidencia interina.

El 21 de diciembre 2022, Alfonso José Marquina Díaz (Primero Justicia), dijo en el marco de una rueda de prensa, que 69 diputados de los 112 de Oposición, solicitarían la eliminación del gobierno interino, pero nombrarían una comisión para la protección de los activos de Venezuela en el exterior. Fue evidente que se refería a los diputados que pertenecen a los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ), la parte de Acción Democrática sin tarjeta que controla Henry Ramos Allup y el Movimiento Por Venezuela.

Casi en las vísperas de la Navidad, el 22 de diciembre, en sesión extraordinaria, Nora Cecilia Bracho Parra presentó la propuesta de eliminar el Gobierno interino, que fue respaldada por 72 votos, mientras que Sergio de Jesús Vergara González propuso la continuidad de Guaidó, recibiendo 23 votos a favor; se abstuvieron 9 personas. El 29 de diciembre habrá una segunda discusión.

Los tres partidos principales que piden la eliminación de la presidencia interina

Dirigentes del Partido Primero Justicia, de Henrique Capriles Radonski, responden a la pregunta “¿eliminar el Gobierno Interino legitima a Nicolás Maduro? No, la ilegitimidad de Nicolás Maduro deriva de la no realización de unas elecciones libres y democráticas en mayo del 2018, por lo que esa situación aún se mantiene hasta que logremos elecciones libres y democráticas”.

Marquina justificó a Julio Borges diciendo que se separó en una misión del propio parlamento para que fungiera como una especie de canciller mientras la vigencia del mismo. “Así como han hecho otros parlamentarios, que han estado en responsabilidades en el GI y luego al terminar, se han reincorporado al parlamento. Algunos podrán decir, pero si estuvo en el ejecutivo no debería regresar al parlamentario, bueno eso empezaría por el propio presidente JG, que ha fungido los últimos 4 años no solo como jefe del poder legislativo, sino también como jefe del poder ejecutivo”.

Los parlamentarios principales que aprueban la eliminación del Gobierno Interino son: Por PJ: Luis Lippa, Marco Bozo, María Gabriela Hernández, María Beatriz Martínez, Antonio Avilio Troconiz, Elimar Díaz, Amelia Belisario, Carlos Andrés Michelangeli, Angel Medina, Milagros Paz, Gregorio Graterol, José Manuel Olivares, Alfonso Marquina, Juan Pablo Guanipa, Milagros Valera, Carlos Paparoni, Julio Borges, Tomás Guanipa, Miguel Pizarro, Juan García Manaure, Dinorah Figuera, Jorge Millán, José Guerra, Juan Miguel Matheus, Jony Rahal, Sandra Flores de Garzón, Leonardo Regnault, Fátima Suárez, Alejandra Peña, Juan Requesens, Eduardo Marín.

Por AD: Luis Carlos Padilla, Oneida Guaipe, José Trujillo, Andrés Eloy Camejo, Luis Silva, José Ricardo Salazar, Carlos Lozano, Eliezer Sirit, Edgar Zambrano, William Dávila, Rodney Flores, Henry Ramos Allup, Luis Aquiles Moreno, Piero Maroun, Tobias Bolívar, Robert Alcalá, Carlos Andrés González, Milagros Sánchez, Juan Carlos Velazco, Gladys Guaipo. Por UNT votaron: Omar Barboza, Nora Bracho, William Barrientos, Ylidio Abreu, Jesús Paparoni, Orlando Ávila, Luis Emilio Rondón, Marianela Fernández, Virgilio Ferrer, Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Manuel Teixeira, Elías Mata, Luis Florido, Héctor Vargas, Armando López, Ivlev Silva. Y el diputado del MPV: José Simón Calzadilla.

Desde la elección de la Asamblea Nacional del 2015 hasta hoy hay muchos eventos que la terminaron fraccionando

Reaccionan las redes

La reacción en las redes sociales y grupos de whatsapp no se hizo esperar. “¿Consolidar la unidad para elecciones libres? ¿Con qué se come eso y como se hace para cumplir lo que no has podido hasta ahora? Sumando el hecho que en este momento hay una pelea de perros en la Asamblea Legítima. Se está dinamitando la unidad. ¿Se intenta boicotear las primarias? Y no es que no esté de acuerdo que el Gobierno Interino no ha cumplido con los principios para lo cual se creó, pero el tema de fondo es cómo se finaliza. La negociación es el arma de los políticos; creo que la traición solo produce rupturas en la unidad y aquí no tenía cabida”, dice Rafael Goitía.

La ingeniero Adela Cobis manifiesta “lo que están haciendo las cúpulas de algunos partidos es un golpe jurídico y político a la lucha que se viene dando desde 2019. ¿Ha cambiado alguna de las condiciones que llevaron a la necesidad de crear la figura del gobierno encargado en 2019? ¿Ya estamos en democracia? ¿Ya pasó el efecto de la elección irrita de Maduro en mayo de 2018? ¿Qué cambió desde entonces para que se intente cometer tamaño exabrupto. En la propuesta que apoyan los 3 partidos ya mencionados establece que desaparece todo el andamiaje del gobierno y solo deja la institución de PDVSA ad Hoc y BCV ad hoc, pero ¿a la orden de quién, si no hay figura jurídica que la sostenga? La Comisión Delegada tiene atribuciones muy específicas establecidas en la Constitución y en ningún caso se encuentra la facultad de ejercer funciones ejecutivas”.

Nora Bracho hizo la propuesta de dejar sin efecto a Juan Guaidó en el GI

Pregunta “¿crees que los gringos le van a parar media bola a una decisión que tome una comisión de 5 diputados sobre protección de activos, o aprobación de recurso alguno? Habría que ser bien ingenuo para pensar que es así. ¿Alguien tiene alguna duda de quién sería el gran ganador de una decisión como está? Yo no, se llama Nicolás Maduro Moros; y el gran perdedor, el pueblo de Venezuela”.

Carlos Lucero dice en forma jocosa: “Cosas veremos después que se mamaron a Guaidó; por eso está el madurismo en el poder. Que cag…, después que se chuparon la teta, eran embajadores, viajes con gastos pagos; en algunas cosas el gobierno no mintió”.

Para Nelson Hermoso “pudieron más los intereses políticos que el amor a Venezuela. Decepcionante”. “Insisto en mi teoría -recalca J.L. Lugo- en Venezuela urge que se renueve la dirigencia política opositora. Con algunos de estos dirigentes en nada avanza la recuperación del país y de su democracia. Recuerdo que algunos de estos que se hacen llamar diputados que son inertes, dijeron el año pasado que no eran diputados y otros que no presidirían comisiones”.

A Domingo Oliveros le sorprende “ver cómo muchos políticos venezolanos demuestran día a día tan sorprendente desgaste” y acota que “el enemigo es Maduro junto a su equipo, pero la guerra la afincan contra Guaidó y contra otra gente de la oposición verdadera. Por ello en todos los sondeos de opinión aparecen cada vez con mayor rechazo”.

El diputado Sergio Vergara pidió mantener el Gobierno Interino

El Bloque Constitucional

En un comunicado del 24 de diciembre 2022, “ante la pretensión de eliminar el cargo de presidente encargado por parte de un grupo de parlamentarios” reaccionó un llamado Bloque Constitucional, destacando que el 6 de enero 2023, vence el período legislativo 2022-2023 de la “legítima Asamblea Nacional”, electa el 15 de diciembre de 2015, por lo que se abre el debate sobre “su prórroga constitucional; la de las instituciones creadas para hacer frente a la situación de excepción constitucional existente sobre el país”.

Agrega que el 22 de diciembre 2022 se aprobó en primera discusión, una reforma de la Ley de Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acordándose preliminarmente con ella, una ilegítima modificación para constituir de hecho una mutación del Gobierno interino por un gobierno parlamentario, figura contraria a nuestra historia republicana.

Destacan que “con la eliminación de la figura de la presidencia encargada de la República, se produciría el cese del actual estado de excepción constitucional que pesa sobre el país, el cual, fue formalmente declarado… con ocasión a la usurpación que, de la presidencia, mantiene fraudulentamente Nicolás Maduro Moros, a la fecha”.

“Con la reforma aprobada en primera discusión, no solo se elimina la Presidencia Interina que encarna el diputado Juan Guaidó y la representación designada por el interinato ante organismos multilaterales, gobiernos aliados, empresas venezolanas trasnacionales e instancias judiciales ante jurisdicciones en el extranjero; sino que se debilita la fundamentación constitucional que sostiene la transición democrática iniciada en febrero del 2019, frente al régimen usurpador”.

A juicio de los firmantes del llamado Bloque Constitucional “ante instancias jurisdiccionales en el exterior, implica un grave riesgo para importantes procesos judiciales de protección de activos e intereses patrimoniales de la Nación; así como la iniciativa del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, de crear un Fondo Fiduciario para la Atención Comunitaria al más alto nivel de la ONU”.

Aseveran que numerosos gobiernos, instancias multilaterales (OEA) y jurisdiccionales (especialmente en EEUU y el Reino Unido), han mantenido intacto su reconocimiento exclusivo al gobierno interino y a sus representantes, haciendo énfasis en que el Departamento del Tesoro de EEUU precisó que la autoridad legítima para para administrar los fondos del Gobierno venezolano o del Banco Central de Venezuela, retenidos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, es solo el Presidente Interino de la República y no la Asamblea Nacional.

Proponen “solicitar a todas las organizaciones políticas de oposición a iniciar un urgente proceso de diálogo, con miras a solventar todas las diferencias que les separan en esta difícil coyuntura”.

En la coordinación nacional de dicho Bloque Constitucional está: Alberto Arteaga Sánchez, Jorge Rosell Senhen, Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Pedro Rondón Haaz, Blanca Rosa Mármol de León, Rubén Pérez Silva y René Molina Galicia. En la Ejecutiva: Perkins Rocha.

Además magistrados, académicos; los profesores Aníbal Rueda, Juan Manuel Raffali, Humberto Romero Muci, Jesus María Casal, María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila, Oscar Arnal, , Ramsis Ghazzaoui, Judith Medina, Noemí Del Valle Andrade, Liliana Fasciani, Juan Carlos Torcat, y Nilson Guerra.

Por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela suscribe Marlene Robles (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo, y; Jesús Vergara Peña. Los Presidentes en los estados: Olnar Ortiz (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón Oraa (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Por el Bloque en España: Carlos Sarmiento Sosa.

