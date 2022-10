El extraño interés de El Aissami por la actividad castrense mientras Maduro ordena ejercicios militares en la salida al Caribe

Tareck El Aissami durante su llegada al liceo militar

En el momento en que Tareck El Aissasmi viajó hace tres días al Táchira para el 70 Aniversario del Liceo Militar Jáuregui (Limijau), Nicolás Maduro anunció el despliegue del Ejercicio de Operaciones Cacique Manaure 2022 en la Península de Paraguaná, estado Falcón. Desde hace dos años, cuando fue nombrado Ministro del Petróleo, El Aissami se ha asentado, cada vez con más firmeza, en el Centro Refinador Paraguaná, tejiendo relaciones de poderío con los iraníes que se han multiplicado en la zona; también acercándose a militares y dirigencia política.

Como descubriendo el peligroso avance que desde hace años tiene el narcotráfico en el estado, Maduro aseguró haber dado “órdenes secretas para el establecimiento de bases militares en la zona”, aclarando que son con un concepto novedoso en

la relación con la población, la ocupación del territorio, la vigilancia y la reacción armada.

Pero si el anuncio de Maduro es relevante del por qué desplegó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Falcón, tratando de justificar que es porque las islas Aruba, Bonaire y Curazao están a unos kilómetros de la costa falconiana y es “una de las rutas del narcotráfico colombiano hacia Europa”, quizá la verdadera novedad fue la actuación de El Aissami en La Grita, una zona montañosa del Táchira, recibiendo parte y rindiéndole honores como si fuera militar activo.

Resultó insólito que presidiera el acto en esos términos, porque más allá de ser parte del gabinete ejecutivo y exestudiante de ese liceo, la forma como se ejecutó el acto es netamente militar y él se comporta como si fuera militar activo.

La brigadier mayor María Alexandra Arrieta García arranca con el lema “el sol de Venezuela nace en el Esequibo”, El Aissami repitió la parte final como se ha establecido en la Fuerza Armada. La joven agradeció a “mi comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, por parte de la Promoción 65, el Comando de Cuerpo de Alumnos y la comunidad jaureguina en general, quiero agradecerle a usted por el apoyo que ha brindado a esta casa de estudios”. La joven, quien olvidó mencionar al Ministro de la Defensa, quien tampoco estuvo presente en el acto, agregó los agradecimientos a dos coroneles, aunque El Aissami la interrumpe y le dice que agregue al coronel Acosta Prieto.

“Gracias a ustedes el Liceo Militar Jáuregui renació”, agregó Arrieta. “Usted es un ejemplo a seguir, es el vil ejemplo de la hermandad jaureguina; en un futuro quisiera ser como usted, tomar cargos de responsabilidad por la patria”, finalizó la joven diciendo que “usted se merece la gloria, se merece lo mejor”. La respuesta del ministro fue “bueno hija; exactamente hace 30 años me tocó estar ahí, con los compañeros de mi promoción 40 aniversario”.

En el acto llevado a cabo en La Grita, a El Aissami lo acompañó el gobernador del Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales y el Presidente de Pequiven Pedro Techellea,

Una egresada del LIMIJAU le dijo a Infobae que en esa celebración “no estuvieron todos los que son. Hay gente muy reconocida a nivel internacional, músicos, deportistas, científicos, incluso políticos, quienes no fueron incluidos en la lista de condecorados; otros decidieron no asistir por la presencia de El Aissami y la politización del evento”.

Agregó que “Tareck El Aissami llegó a La Grita el jueves 29 de septiembre, pernoctó en la institución. Estuvo conversando con los exalumnos de la promoción que tiene como padrino al general Fernando Ochoa Antich, pero solo fueron 14″.

“Aunque tenga motivos políticos hay que reconocer que El Aissami contribuyó a la restauración de las instalaciones del Liceo Jáuregui, desde hace como ocho meses y por ello el director le agradece con frecuencia a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y al Ministerio por las donaciones”.

En cada promoción de la Fuerza Armada Nacional siempre hay egresados del Jáuregui y varios en los primeros lugares de mérito. “Por eso él llama a Quiroga Parra Rafael, director de la escuela de medicina de la Fuerza Armada, y esa recomendación que hace de garantizar los estudios de la brigadier mayor que habló y que quiere estudiar Odontología es un mensaje a toda esa red de exalumnos que pertenecen a la FANB donde él tiene poco liderazgo”, dice finalmente la egresada del Jáuregui.

“Parece disfrazado de militar”, le dice a Infobae un general al observar el video de la joven brigadier. “Eso jamás lo hubiera permitido Hugo Chávez. “Ese ministro habla de su promoción como si se estuviera refiriendo a la Academia Militar y no a un liceo”.

“Me llama la atención que El Aissami repitió gestos y palabras que caracterizaban a Chávez en actos de ese tipo. En un evento así normalmente hay un militar que lo preside y una autoridad civil a quien se le pueden rendir honores, pero el acto por ser militar le correspondía a un militar. No entiendo esas funciones que asumió El Aisssami, más aun tratando de proyectarse no sé con qué razón. Él quiso dar una demostración de poder militar. Qué raro eso”, finaliza diciendo.

La promoción de bachiller a la que pertenece Tareck El Aissami corresponde a los alumnos de 1997-1992, de la cual fue buen estudiante y deportista, según dicen excompañeros suyos, aunque no fue brigadier mayor ni primer brigadier y tampoco estuvo entre los cinco primeros.

Ese liceo es una referencia importante en el ámbito militar porque de él ha egresado gran cantidad de jóvenes que han llegado a ser oficiales destacados en la Fuerza Armada, pero también políticos, intelectuales, investigadores, entre otros.

Aunque existen los tres niveles educativos, su fuerte es la educación secundaria a la que asisten alumnos voluntarios, cadetes, que reciben instrucción militar del arma infantería.

Mientras eso pasa en La Grita, a 800 kilómetros de allí la Fuerza Armada toma posiciones de control en el área donde el negocio petrolero es el principal interés de El Aissami y los iraníes. Se desconoce si el real interés sea combatir el narcotráfico o la suspicacia de Maduro por las alianzas políticas en la Península de Paraguaná.

