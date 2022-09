Un sargento protegido por un comandante apremia a médicos y pacientes en Venezuela

Las dos doctoras detenidas y denunciadas por el sargento Delgado en 2020 resultaron ser inocentes

Es la tercera vez que el sargento primero retirado (GNB) Joelvic José Delgado Colina ataca a mujeres médicos de un Hospital del Seguro Social, sin que reaccionen autoridades del IVSS, Colegio de Médicos ni Ministerio del Trabajo. Varias mujeres víctimas de la misoginia del sargento; 1) dos doctoras detenidas, esposadas y desnudadas en abril 2020. 2) una doctora agredida que lo denunció por intromisión en funciones con pacientes de Covid, en julio 2021. 3) Ahora causó la destitución de la Jefa de la Unidad de Diálisis, poniendo en peligro a 80 pacientes renales, que van tres veces a la semana y que el lunes protestaron por la grave crisis que se está viviendo en esa dependencia.

Los pacientes renales deben dializarse tres veces a la semana

En medio de una grave crisis para los enfermos renales, fue destituida la nefróloga Rosario de Los Ángeles Chirinos Jiménez, quien era la coordinadora de la Unidad de Diálisis intrahospitalaria “Magaly Romero” del Hospital Tipo III “Dr. Rafael Calles Sierra” de la Península de Paraguaná. Cuando le ofrecieron el cargo al doctor Janser Carache, él se negó. “El doctor Carache no iba a aceptar después que destituyen a su colega en esos términos. Esa nefróloga Chirinos es muy respetada, tiene mas de 20 años en el Seguro, es una institución, fue fundadora de esa unidad y la destituyen de manera grosera y humillada por ese sargento”, le dice a Infobae un trabajador de Nefrología.

La comunicación del ex director del Hospital Calles Sierra en defensa de las doctoras agredidas por Delgado

Es muy grave que en este momento no hay coordinador de la Unidad de Diálisis, lo que influye en que no haya responsable de atender a los pacientes. Mayerling Yánez Guzmán, directora del hospital pretende nombrar a un médico internista ante la ausencia de un doctor en Nefrología que acepte el cargo, lo que agrava el peligro para los pacientes.

El sargento retirado de la GNB, Joelvic Delgado Colina, quien lleva tres agresiones contra mujeres médicos del Hospital Calles Sierra, cuenta con la protección del teniente coronel (Ej) Jhonatan Jairo García del departamento de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) del Seguro Social, para quien el reglamento del IVSS está por encima de la Ley y de la Constitución. La violación de los derechos humanos de las doctoras del Hospital Calles Sierra tiene responsables a los militares.

Dra Rosario Chirinos, la nefróloga vejada y destituida

La directiva del Hospital ha respondido que no son responsables de lo que ocurra ahí y tildan de “problemas personales” lo que el sargento hace contra las médicos. “Nada tenemos que ver con eso, porque nada tenemos que ver con PCP. Resuelvan esos problemas con Caracas”.

Jennifer López Maldonado, subdirectora del Hospital Calles Sierra

Sin agua y sin luz

A principios de agosto de 2022, la entonces coordinadora de la Unidad de Diálisis, doctora Rosario Chirinos, se vio obligada a cerrar parcialmente el servicio porque no había agua. Falcón lleva más de dos décadas de grave carencia del servicio de agua, a pesar de las millonarias inversiones que se hicieron, en colaboración con China, lo que ha sido un monumento a la corrupción.

Pero a eso se le suma la gravísima situación en las fallas de energía eléctrica, que han sido varias veces al día, a veces de tres, seis, ocho, doce y hasta 24 horas, lo que atenta contra los equipos de diálisis. El 10 de septiembre dos hombres que asaltaban la Termoeléctrica Josefa Camejo de Punto Fijo resultaron electrocutados y causaron el corte de luz en Paraguaná. El Gobernador Víctor Clark anunció que era saboteo.

Aunque Yánez Guzmán, directora del Hospital, también ha dicho que personas internas y externas sabotean su gestión, en realidad el centro asistencia del Seguro Social es víctima, igual que el resto del estado y el país de graves fallas en los servicios públicos.

La nefróloga Rosario de Los Ángeles Chirinos Jiménez se ve obligada a paralizar las actividades parciales del servicio de diálisis cuando las fallas de luz aumentaron varias veces al día. “Las máquinas tienen que estar conectadas a la corriente y se corre el riesgo que se dañaran, porque la planta eléctrica del Hospital Calles Sierra no arrancaba cuando fallaba el suministro de energía”, dice un trabajador de Nefrología, en conversación con Infobae.

Para el acto de Diosdado se llevaron los autobuses de Transfalcón que necesitan la mayoría de los pacientes renales en Falcón

“La doctora Chirinos no tenía otra opción, porque imagínese lo que significa tener al enfermo renal conectado a la máquina sin energía eléctrica, corriendo el riesgo que el paciente se le muera ahí mismo. Ella suspende parcialmente el servicio de Nefrología; por eso el lunes la llamaron para una reunión con la directora Mayerling Yánez, la subdirectora Jennifer López Maldonado y el sargento Joelvic Delgado. Ahí le dijeron que prendiera esas máquinas porque tiene compromisos políticos; la respuesta de la doctora Chirinos es que su compromiso es garantizar que el paciente reciba un servicio que no ponga en riesgo su vida y que. Las máquinas no se echen a perder”.

“Lo más indignante es que el sargento Joelvic Delgado vejó verbalmente a la nefróloga y le dijo ‘entonces usted no es de nuestro equipo’. La nefróloga respondió que si la obligaban a hacer algo que pudiera en peligro la vida de los pacientes y la funcionabilidad de los equipos se vería obligada a renunciar. Fue tal la humillación que la doctora Chirinos se retiró de la reunión. No le permitieron renunciar; el sargento con la directora y subdirectora decidieron destituirla de la coordinación de diálisis”, dice el trabajador de Nefrología del Calles Sierra.

Mayerling Yánez es la directora del Hospital Calles Sierra

En el 2020 el sargento Joelvic Delgado Colina señaló “como ladronas a dos doctoras, a quienes se les metió en el cuarto de descanso, las vejó y denunció ante la Policía que se las lleva presas, ni porque las desnudaron encontraron ninguna prueba contra esas doctoras, a quienes el Ministerio Público y el juez dejaron en libertad: una de las doctoras, Maria Fernanda Lugo Acosta, después de esa humillación, decidió no regresar al hospital, la otra doctora Adriana Nazaret Vargas sigue en el hospital en Anestesiología”.

El sargento retirado Joelvic Delgado Colina

En el 2021 la doctora Eyranabell García recibió malos tratos por parte del sargento Delgado Colina; “ella lo denunció, lo metieron preso, la Fiscalía abrió un procedimiento contra él y le dictó medidas que incluyen no acercarse a la doctora García. Los directivos del Hospital Calles Sierra y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ponen en peligro a la doctora al permitirle que el sargento siga en el centro de trabajo”.

El 23 de julio 2021 el entonces director del Hospital Rafael Calles Sierra, Julio César Chirino Fonseca, en una comunicación refleja que se ha expuesto al escarnio público al personal médico y paramédico del Hospital; él defendió a los médicos destacando que trabajan “con mística e idoneidad en el cumplimiento de sus funciones y atención a los pacientes que acuden a nuestra institución”.

Después de los graves hechos contra las doctoras, PCP Caracas nombra al sargento Joelvic Delgado como Coordinador Regional de la Dirección General Prevención Control y Pérdida, estado Falcón.

Magaly Gutiérrez Viña

Todo en familia

Aunado a eso, es importante destacar, que hace dos días estuvo en La Vela de Coro (a más de 100 kilómetros de Paraguaná), el vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello Rondón, para juramentar unas estructuras del PSUV. Para ese evento hicieron una movilización usando los autobuses de Transfalcón que son los que utilizan la mayoría de los pacientes del estado que se van a dializar.

Un paciente reveló a Infobae que es muy difícil conseguir cupo para dializarse. “Hay otra unidad estadal, además de la de Punto Fijo, pero hay muchos pacientes. Quien no consigue cupo, muere. La situación en el Calles Sierra se ha vuelto alarmante porque las fallas eléctricas son continuas y por largas horas. Ni se imagina la cantidad de enfermos que han muerto por no poder hacerse la diálisis en el estado Falcón. Ahora resulta que botaron a la Jefa de la Unidad por denuncias del sargento ese”.

La situación amenaza con complicarse porque la directora ha pretendido que personal no autorizado manipulen las máquinas de diálisis y eso fue parte del problema que se generó con la doctora Rosario Chirinos cuando se opuso a ello. Un técnico revela a Infobae que “eso es grave, porque las máquinas de diálisis son delicadas y solamente las revisa personal que envían desde Caracas con un personal calificado, electromédicos, es decir médicos especialistas”.

En el hospital hay una relación familiar entre varios funcionarios. No es casual que la directora, quien permanece más tiempo en un servicio de la alcaldía de Carirubana que en el Hospital, pretenda nombrar como coordinadora de diálisis a la médico internista Mirelis Suarez, esposa de José Miguel Velasco actual jefe de servicio de medicina interna”.

Entre los encargados del mantenimiento de la Planta Eléctrica está el esposo de la subdirectora Jennifer López Maldonado, cuyo padre es el Jefe de Cirugía del Calles Sierra. Y así una larga lista de intereses.

Hasta ahora los pacientes renales siguen en peligro; aun en condiciones tan delicadas han salido a protestar. No hay quien coordine la Unidad por ausencia de la nefróloga que fue destituida por la directiva actual del hospital.

