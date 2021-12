“¿Dónde estás Súper bigotón?” Las redes sociales explotaron contra la dictadura venezolana tras el apagón masivo

“¿Dónde estás Super bigotón cuando te necesitamos?”, se preguntó un usuario en referencia a la caricatura oficialista que presenta al dictador Nicolás Maduro como un superhéroe

Un nuevo apagón masivo se registró la madrugada de este viernes en casi toda Venezuela. Al menos 20 de los 23 estados del país reportaron cortes de luz a partir de las 2:00 AM, hora local.

El régimen intentó explicar rápido lo sucedido y así fue que el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol, habló de “un nuevo ataque” como el “del 2019″. Esa misma tesis fue compartida por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien manifestó en Twitter: “Venezuela denuncia nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional. Los trabajadores de @CorpoelecInfo trabajan afanosamente para recuperar este vital servicio de nuestro pueblo. Nada nos sacará de nuestro camino de paz y tranquilidad. Junto al presidente Nicolás Maduro el pueblo vencerá”.

Sin embargo, pese a los intentos de explicación, las redes sociales explotaron contra la dictadura venezolana . Fue así como se repitieron los mensajes de repudio y malestar por la situación. Algunos más creativos que otros pero todos mostrando el descontento. “¿Dónde estás Super bigotón cuando te necesitamos?”, se preguntó el usuario Dixon D’ La Hoz, al tiempo que compartió una imagen del superhéroe que la propaganda chavista pretende imponer a la población, “Súper Bigote”, que representa a Nicolás Maduro.

Por su parte, F G Morales V manifestó: “Ustedes son unos #SinLuz. Chavista dice que a él no le afecta el apagón porque tiene planta eléctrica de las buenas. Tanta burla y nadie se inmuta”; mientras que Carlos Zambrano expresó: “#SinLuz este #17DIC. También #SinAgua #SinGas #SinGasolina y con los peores salarios del mundo y donde ganó el régimen. Felicito a los que no salieron a votar y a los que votaron por la continuidad del desastre rojo”.

El perfil @BigWinnieman decidió publicar un GIF de Homero Simpson haciendo un gesto de súplica y rogando “please, please, please” (por favor, por favor, por favor); al tiempo que @benavidesang escribió: “Al menos puedo darle pela todo el día”; y compartió una captura de pantalla del estados de su batería.

Yobani Quintero publicó una foto del apagón acompañada del texto: “¡Buenos días Maracaibo! ¡Buenos días Venezuela! ¡Buenos días resto del mundo! Lo mejor para ustedes en este día, a pesar del #apagón que ha dejado a más de medio país #SinLuz por culpa de la ineficiencia del régimen. (La luna detrás de un edificio sin electricidad en Maracaibo)”, aclaró.

NetBlocks presentó un gráfico cotundente sobre la caída de las conexiones en el país: “Confirmado: un corte de energía a escala nacional ha dejado sin efecto la conectividad a Internet en gran parte de #Venezuela. Los datos de la red en tiempo real muestran que la conectividad nacional se está colapsando al 32% de los niveles ordinarios desde las 2:30 am hora local. Incidente en curso”.

Por último, el usuario Maihen compartió un recorte de un periódico en el que el ex presidente Hugo Chávez afirmaba: “Para 2011 Venezuela tendrá el mejor sistema eléctrico del continente”; y David Morán subrayó: “Apagón nacional: al menos 16 estados de #Venezuela se quedaron sin electricidad #17Dic. La inseguridad energética nos la trajo el socialismo”.

El sistema eléctrico nacional sufrió un grave deterioro por la falta de mantenimiento e inversión por parte del régimen de Nicolás Maduro

Habitantes de la capital, Caracas, así como de distintas zonas de los estados Zulia, Mérida, Carabobo, Miranda, Lara, Aragua, Apure, Anzoátegui, Vargas, Bolívar, Nueva Esparta, Barinas, Trujillo, Sucre, Táchira, Falcón, Yaracuy y Portuguesa denunciaron la irregularidad.

Los apagones masivos se han convertido en una constante en Venezuela, donde el sistema eléctrico nacional ha sufrido un grave deterioro por la falta de mantenimiento e inversión por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Aunque las fallas masivas son menos frecuentes, los apagones durante varias horas del día son parte de la cotidianidad en los hogares venezolanos. Pese a tener una menor incidencia en la capital del país, el resto del territorio es frecuentemente afectado por los bajones de energía y cortes del servicio.

