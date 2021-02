Detuvieron en Perú a “Cara Cortada”, el extorsionador que asesinó a un comerciante venezolano

"Cara Cortada" fue detenido por la Policía Nacional de Perú por el asesinato del venezolano Orlando Abreu

La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo este domingo a Oscar Narro -aliadas “Cara Cortada”-, el líder de una banda de delincuentes, por el asesinato del comerciante venezolano Orlando Abreu, en la ciudad de Trujillo, capital de la región norteña de La Libertad.

“Tras una ardua labor de inteligencia, personal policial ubicó y capturó a un sujeto, alias Cara Cortada, quien habría disparado a un ciudadano extranjero, causándole la muerte, en La Libertad”, señaló la PNP en su cuenta de Twitter. Asimismo, las autoridades policiales indicaron que durante el operativo “se le decomisó 120 gr. de marihuana, 50 ketes de pasta básica de cocaína” y “un arma blanca”.

Según informaron medios locales, Narro, un peruano de 46 años que es acusado de liderar una banda dedicada al sicariato y la extorsión, fue detenido por agentes del área de Robos de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Trujillo.

El sujeto, conocido como “Cara Cortada” y con un amplio prontuario policial, se escondía en la casa de un familiar en el distrito trujillano de La Esperanza y fue capturado cuando estaba tomando licor con otras personas.

A "Cara Cortada" le decomisaron "120 gr. de marihuana, 50 ketes de pasta básica de cocaína” y “un arma blanca” (@PoliciaPeru)

Narro era buscado por el asesinato a quemarropa de Abreu, de 26 años, quien aparentemente no aceptaba pagar los “cupos” diarios que exigía la banda de “Cara Cortada” a los vendedores del mercado de una zona populosa de Trujillo.

El estremecedor crimen fue grabado por cámaras de seguridad y las imágenes se difundieron rápidamente a inicios de este mes en redes sociales y medios de comunicación, lo que causó una gran conmoción entre peruanos y venezolanos.

En la grabación se muestra cómo un hombre amenaza al migrante venezolano con una pistola e intenta dispararle en varias oportunidades, pero el arma automática se queda trabada, hasta que finalmente logra propinarle varios disparos ante la mirada de varias personas mientras el vendedor pedía clemencia.

“Tú me conoces a mí, yo soy tranquilo”, dijo la víctima mientras intentaba apartarse del sujeto. “Yo no me he metido con ustedes. No me he metido con nadie” agregó el venezolano.

El delincuente huyó de la escena del crimen, mientras que Abreu murió a pesar de que algunas personas intentaron socorrerlo.

Los familiares de Abreu, así como toda la comunidad venezolana en Perú, han venido exigiendo justicia por la muerte del joven vendedor.

El momento en que "Cara Cortada" asesina a quemarropa al venezolano Orlando Abreu. IMÁGENES SENSIBLES

David Smolansky, comisionado del gobierno interino en la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, destacó este domingo el accionar de las autoridades peruanas: “Felicitamos a la Policía Nacional de Perú por haber detenido a ‘Cara Cortada’ después del asesinato a Orlando Abreu. Esperemos que haya justicia y prevalezca la fraternidad entre peruanos y venezolanos. Unos pocos no pueden manchar la solidaridad y esfuerzo de muchos”.

El repudio en redes sociales fue unánime en rechazo a las expresiones xenófobas contra los venezolanos forzados a migrar por las dramáticas condiciones de vida impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.

Tras lo sucedido, delincuentes de ambas nacionalidades publicaron amenazas mutuas, que se radicalizaron con la difusión de otro video en el que se ve cómo un joven peruano fue lanzado desde un puente en Colombia, presuntamente por venezolanos.

El asesinato de Orlando Abreu provocó una gran conmoción tanto en Perú como en Venezuela

Estos incidentes violentos han generado gran preocupación entre ambas comunidades en Perú. Por ese motivo, han ido en aumento los llamados a la mesura y a enfrentar estos hechos desde el aspecto policial.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), en Perú viven más de un millón de venezolanos y 496.000 han solicitado la condición de refugiado. Unos 280.000 han obtenido la residencia, y de los que tienen trabajo, casi 94 % forman parte de la economía informal, de acuerdo con cálculos de la ONU.

Con información de EFE

