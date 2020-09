Juan Guaidó calificó de “histórico” el informe de la ONU: “Relata el drama que hemos atravesado”

Juan Guaidó (EFE/Archivo)

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y mandatario interino del país, Juan Guaidó, consideró que el informe de investigadores de la ONU que denuncia crímenes de lesa humanidad es un “documento histórico”. “Relata el drama que hemos atravesado los venezolanos”, afirmó.

La misión de investigación de la ONU denunció este miércoles que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio mandatario, Nicolás Maduro.

Este documento, según Guaidó, evidencia una “sistemática destrucción y violación de los Derechos Humanos” y equipara al de Maduro a otros regímenes como el de Muamar Gadafi en Libia o el de Sadam Husein en Irak. Demuestra también que la sociedad venezolana ha “resistido”, ha enfatizado en una entrevista al diario colombiano El Tiempo.

Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Néstor Reverol, los apuntados en el informe

El jefe de la Asamblea insitó a otros gobiernos y países a leer este informe, al tiempo que ha apelado de nuevo a la “reflexión” de quienes sostienen al “régimen totalitario” de Maduro, tanto desde fuera como desde dentro de Venezuela, con una alusión específica a las Fuerzas Armadas.

Guaidó aseguró que las acusaciones de los investigadores coinciden con las denuncias planteadas por la oposición política venezolana y también con la denuncia presentada en 2018 por el Gobierno colombiano ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), organismo cuya intervención también han planteado los investigadores de Naciones Unidas.

MENSAJES DE LA UNIÓN EUROPEA

Guaidó insistió en su defensa de un plan de transición que ponga fin a la “usurpación” del poder en Venezuela, cuestionando de nuevo las elecciones que prepara el chavismo para el 6 de diciembre y que supondrán la renovación de la Asamblea Nacional.

La mayor parte de la oposición considera que es una “farsa” al servicio de Maduro y, a raíz de la publicación del informe de la ONU, destacados líderes han pedido a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea, que no se plantee concesión alguna al régimen venezolano.

La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, se preguntó si ahora la UE se “atreverá” a aceptar la invitación de Maduro y enviar una misión que “explore” las condiciones electorales de Venezuela, habida cuenta de que la ONU “ha demostrado cuáles son las condiciones en que Maduro ha cometido y comete crímenes de lesa humanidad”.

En la misma línea, el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma subrayó que “con criminales de lesa humanidad no se debe rejuntar nadie”.

“¿Elecciones con asesinos? ¡No cuadran! Lo que sí encaja es avanzar hacia el cese de la usurpación, mientras se insiste en el juicio ante Corte Penal Internacional”, reclamó.

(Con información de Europa Press)

