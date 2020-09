Henrique Capriles: “Votar o no votar es un falso dilema. El verdadero dilema es si luchamos o no luchamos”

En la imagen, el dos veces candidato presidencial opositor venezolano Henrique Capriles (EFE/Archivo)

El dirigente opositor Henrique Capriles afirmó el martes que participar o no de las elecciones legislativas convocadas para el próximo 6 de diciembre “es un falso dilema”.

“Yo mismo aún no se si votaré o no. (Porque) el verdadero dilema es si luchamos o no luchamos. Hoy la gente no está pendiente de las elecciones parlamentarias de diciembre. No piensa en eso cuando está en una fila intentando obtener gasolina", dijo Capriles en una entrevista con el sitio venezolano Efecto Cocuyo.

Así, el dirigente de Primero Justicia intentó matizar su posición sobre la participación electoral, después de que sectores de la oposición alineados con Juan Guaidó, que aseguran que no están dada las condiciones mínimas para que se realicen los comicios, lo atacaran por ser funcional al régimen de Nicolás Maduro.

Así, además de admitir que las elecciones no resolverán el problema de Venezuela, Capriles se refirió a la situación de escasez, a la crisis abierta por la pandemia del coronavirus, de la falta de electricidad periódica en varios estados: “Esos son los problemas del país. Esas son las cosas que nadie puede obviar”, afirmó.

Con todo, “nadie puede obviar que cada cinco años se vence el periodo de la Asamblea Nacional. No podemos hacernos los locos con eso. Quien viola la constitución es Maduro, no nosotros”, añadió.

“Tenemos que ser estratégicos. ¿No será que lo que hace Maduro es para que no participemos? ¿Para que no luchemos? ¿Para que nos resignemos?”, interpeló Capriles a la audiencia.

El dictador venezolano Nicolás Maduro (EFE/Archivo)

En varios momentos de la entrevista, llevada adelante por la periodista Luz Mely Reyes, debió aclarar que no está proponiendo a la gente que vaya a votar. “Yo lo que digo es que hay que luchar. Para ir a un proceso electoral son necesarias condiciones, y esas condiciones hay que pelearlas. Hay que salir de la situación de resignación”.

Además, agregó que su pensamiento había sido manipulado y descalificada por ciertos sectores de la oposición, mientras aclaró que no pelea por el “liderazgo”. “No es una pelea dentro de la oposición a ver quién lidera a la oposición”, aclaró.

El lunes, Guaidó llamó a la Fuerza Armada, considerada el principal sostén del mandatario Nicolás Maduro, a respaldar un pacto para rechazar las cuestionadas elecciones legislativas en Venezuela y “escalar la presión internacional” contra el gobierno socialista.

El dirigente dejó la “puerta abierta” a que otros sectores se unan al pacto unitario presentado este lunes en rechazo a las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre. Un bloque mayoritario de la oposición ya anunció que boicoteará los comicios acto por considerarlos un “fraude”.

Esto surge después de que la justicia venezolana nombrara nuevas autoridades electorales, una potestad que recae en el Legislativo, único poder en manos de la oposición.

El documento, suscrito por 37 organizaciones políticas y un centenar más de la sociedad civil, contempla “profundizar y escalar la presión internacional sobre la dictadura” de Maduro, así como convocar a una “consulta popular” a modo de “acción movilizadora”, de la cual Guaidó no ofreció mayores detalles.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Juan Guaidó presentó el Pacto Unitario con 37 partidos de oposición: “Ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura”

Juan Guaidó denunció ante la Unión Europea las “inaceptables condiciones” de las legislativas organizadas por la dictadura de Maduro