Dura crítica de un ex secretario privado de Hugo Chávez: “Nos quedamos sin Fuerzas Armadas y el país se quedó desnudo, inerme e indefenso”

La Fuerza Armada ya no tiene cómo defender el territorio

El teniente coronel del Ejército Emiro Antonio Brito Valerio, quien fue secretario privado de Hugo Chávez, y quien hoy está retirado de la institución militar, hizo un recuento comparativo del histórico hecho conocido como “La noche de los cuchillos largos” con lo que ocurre en Venezuela, a la vez de una dura crítica a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de quien dice que se quedó sin generales y almirantes, a la vez que el país desnudo, inerme e indefenso.

“La Tragedia que vive y sufre Venezuela, pareciera como sacada de la trama de suspenso de cualquier novela de Robert Ludlum, Ken Follet, Forsyth o Le Carré... o de todos ellos juntos… Es la negación de todo lo imposible; es, sencillamente, el imperio de las Leyes inexorables del Caos”.

Dice el oficial que es indudable que el virus está aniquilando a Venezuela. “No es solamente el Covid-19. Es un virus que se alojó en el alma de muchos venezolanos, sin distingo de clases sociales, profesión, credo o religión. Es el virus de la barbarie de la ignorancia, del egoísmo, de la codicia y de la ambición”.

Teniente Coronel Emiro Brito Valerio

Brito Valerio expresa que “para un país tan rico materialmente como Venezuela, objeto y sujeto, muy especialmente, en estos últimos 20 años, como un ’botín de saqueo’, por propios y extraños; propios que robaron y abrieron las puertas para que extraños entraran a robarnos y a contaminarnos con sus crímenes y con sus vicios y hasta llegaran a dominarnos, sin que los legítimos guardianes de la República, juramentados, comprometidos y obligados (en presencia de Dios, su Constitución y su Bandera), en su vigilia y su defensa, sonaran las alarmas y dispusieran de sus armas, en resguardo y defensa de lo que nos pertenece a todos los venezolanos, incluso más allá del honor”.

“Estaban demasiado ocupados algunos, ‘los más viejos’, en pelearse entre ellos, por los favoritismos y las canonjías que les brindaban los partidos políticos. Los más ’nuevos’, desesperados y apurados por entregar al país y beneficiarse con buena parte de la entrega”.

Hay un auge de los colectivos en detrimento de la Fuerza Armada

“Como si todo eso fuera poco tuvimos por Presidente a un cretino ignorante y megalómano, que se alió con lo peor del mundo y se entregó a los brazos y a los delirios, que le estimulaba un hombre, que siempre codició y ambicionó las riquezas de Venezuela, para su proyecto comunista, y que habiendo sido derrotado en sus aventureros años 60 por las Fuerzas Armadas de Venezuela, las identificó como su enemigo a destruir, como paso previo a su nueva, silenciosa y encubierta invasión y apoderamiento de sus riquezas. Ese macabro personaje se llamó Fidel Castro Ruz”.

“Y así como aquel impreparado, cretino y ambicioso Presidente, sirvió de instrumento para la destrucción ética, moral y material de las Fuerzas Armadas. Es así como se derribaron las barreras, que permitieron la destrucción de todo un país”.

Los 4F

Agrega el Teniente Coronel, “los fanáticos, crédulos, calenturientos, fogosos, inexpertos y hasta ‘románticos’ protagonistas del 4-FEB, responsables primarios de todo el desastre, salieron de la escena del ‘gobierno’, unos fueron apartados por los comunistas y oportunistas, patrocinados por Chávez y Fidel y, otros, como el niño que asiste al cumpleaños del niño vecino, recibieron su trozo de pastel y su cotillón de la piñata y se fueron a sus casas a ver por televisión cómo dejaron al país en manos de la barbarie, es decir, mucho peor que como estaba”.

“En esos cotillones y esos trozos de pastel que recibieron o se apropiaron, vinieron tierras, fincas, propiedades, ganado vacuno y bufalero y, por supuesto, uno que otro ‘dinerillo’ para terminar de vivir bien”.

“Por todo eso nos quedamos sin Fuerzas Armadas y sin verdaderos Generales y Almirantes y el país se quedó desnudo, inerme e indefenso. Y así la República, nuestra ‘cosa pública’ nuestra ’res pública’, quedó expuesta al pillaje, al vandalismo y al saqueo y fue destazada, descuartizada y entregada en pedazos, a los intereses bastardos de propios y extranjeros”.

El Koki es el jefe de banda más poderosa de Caracas

“Hasta el pueblo ignorante y llano, recibió sus trocitos de miseria, que iban quedando del cadáver de la Res pública, en los bonos sin trabajo como soporte, en las viviendas y muebles regalados sin ningún esfuerzo, en las bolsas o cajas de comida (CLAP) de mala calidad, que nadie paga en su verdadero precio, en Misiones sin fundamento y en pensiones graciosas, que nunca nadie cotizó”.

“Ese otro ’virus’, sembrado por Chávez, en el terreno fértil de la ignorancia de un pueblo, le ha hecho un daño terrible, a la conciencia individual y colectiva, de la sociedad venezolana. Es el sistema socialista que Chávez le compró a Fidel, a cambio de que lo encumbrara como líder del Tercer Mundo y le alimentara su ego”.

“Venezuela necesitaba un Presidente para Venezuela, no un líder para África y las Islas ’estaditos’ del Caribe, pero el muy imbécil de Chávez jamás entendió eso. ’Chávez, las pensiones y las prestaciones sociales son un preciosismo burgués que hay que acabar con ellas. Nosotros en Cuba no pagamos eso. Quítate de encima las contrataciones colectivas, busca tus ‘propios sindicalistas’ (verbigracia Wills Rangel) y contratas a cada uno por separado y no se les deja por mucho tiempo en el cargo’, decía Fidel”.

“Bajo esas criminales orientaciones se fueron socavando los cimientos de las Instituciones que nos sostenían como Estado y allí cayó nuestra Institución Militar, hoy enferma, postrada y humillada, viendo ondear en sus cielos y saludando a las banderas extranjeras, de la felonía y de la invasión”.

Chávez se entergó a los delirios de Fidel Catsro que siempre quiso las riqueza venezolana

“He allí el problema medular de las pensiones de hambre y el casi abandono de una precaria asistencia social y médica, para el Militar retirado. Por eso no responden tantos reclamos y tantos esfuerzos de tantos valiosos y honorables compañeros y maestros. Silencio es la respuesta y entonces ponen al frente a dar la cara, a unos personajes que se asumen como la vaca mariposa que no saben qué hacer, porque el sistema comunista, siempre tiene una invisible instancia superior, que nunca se sabe quién es”.

La noche alemana

Está seguro Brito Valerio que “cambian los tiempos, cambian los lugares, cambian los idiomas y cambian las culturas, pero los hechos humanos se repiten siempre, es la huella permanente, de un pie del hombre, delante del otro, detrás de sus propias motivaciones y de sus anhelos de poder. Es la historia de la humanidad. Solamente seres muy excepcionales han sido capaces de sobreponerse a todas esas miserias, para procurar genuinamente, el bienestar de todos, empezando en el mundo cristiano, con Jesús de Nazareth”.

Rememora qué es La Noche de los Cuchillos Largos como “la noche y madrugada del 30 de junio para amanecer 1ero. de julio del año 1934, en la Alemania Nazi. También conocida como Operación Colibrí, sirvió para invitar bajo engaño, de parte de Hitler, a unos 80 jerarcas Nazis, para una ‘importante reunión del Partido’, en un hotel de Berlín: allí fueron, arrestados, capturados y fusilados, para Hitler eliminar a supuestos rivales y erigirse como temible y único líder del Partido Nacional Socialista Alemán”.

“El objetivo principal de la Operación fue eliminar a Ernest Julius Röhm, oficial del Ejército alemán, Comandante en Jefe de las S.A., héroe de la Primera Guerra Mundial, incondicional y fiel colaborador de Hitler y fundador, organizador y entrenador de las temibles S.A., fuerza paramilitar (colectivos armados utilizados como fuerzas de choque, control y amedrentamiento de la población, que alcanzó gran poderío y llegó a tener más de 2 millones y medio de miembros, muy por encima del número de efectivos del Ejército alemán, que apenas alcanzaba los 180 mil efectivos”.

Entrega de cajas CLAP a personal militar

“Röhm, señalado entre los Generales como homosexual, con frecuencia, se reía y se burlaba de ellos, en las reuniones del más alto nivel y les decía que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, eran ’unos Pre-Escolares y unas Escuelas para Señoritas al lado de sus S.A. Esto llevó a los generales Göring, Himmler y Heydrich a montar una conspiración para convencer a Hitler del “peligro” que representaba Röhm”.

A juicio del teniente coronel Brito Valerio “esta Operación fue una ’purga’ de líderes y Generales del Partido Nacional Socialista Alemán, planificada y ordenada por Hitler, en combinación con los Generales y colaboradores suyos como Hermann Göring, Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich”.

Dice el oficial que La Noche de los Cuchillos Largos, como la llamaron los alemanes, “no es un capítulo original, ni exclusivo de la Alemania Nazi. Se ha repetido muchas veces a través del tiempo y en distintos espacios, con otros nombres y otros protagonistas, otros seres humanos, persiguiendo sus propias ambiciones, ansias de poder, intrigas, codicias y veleidades”.

“Hasta en la leyenda británica del Rey Arturo de Inglaterra hubo una Noche de los Cuchillos Largos, para los míticos y legendarios caballeros de la Mesa Redonda. Más cercanos en la imaginación y en el tiempo, también la tuvo Mao Tse Tung con sus compañeros del Partido Comunista Chino. Stalin, con sus colaboradores del Partido Comunista Ruso y, hasta Fidel Castro, la tuvo para Camilo Cienfuegos, Hubert Matos, General Arnaldo Ochoa y el siempre incómodo Che Guevara”.

Líder en Caracas

“En aquella Alemania Nazi, esos tres Generales (que después fueron juzgados como criminales de Guerra), fueron militares que creyeron en el honor de sus componentes, en el espíritu de cuerpo y en el espíritu de unidad y conspiraron para sacar del camino a un viejo oficial del Ejército (Röhm), más antiguo que ellos, y a un cuerpo de colectivos armados (las S.A. creadas por él), que amenazaban con aplastar y pasarles por encima a las Fuerzas Armadas de Alemania. Ni siquiera eso tenemos nosotros, pero sí tenemos una Noche de los Cuchillos Largos”.

“Tal vez, todo ese juego de órdenes y contraórdenes, de aparecer y desaparecer, que estoy enfermo, pero ya me curé y los pugilatos, entre los componentes, por alcanzar la preminencia y acaparar el favoritismo del ‘gobierno’ sobre los otros componentes, cuando esa precedencia, siempre estuvo determinada por la historia, el número de efectivos, la especialidad de cada componente y hasta el poder intrínseco de cada arma. Bueno, han hecho de todo con eso y también, es un indicio, de que estamos en una Noche de los Cuchillos Largos; desde todos lados, donde nadie confía en nadie y todos desconfían de todos”.

“El Ejército, la Marina y la Aviación, están prácticamente desaparecidos, ante el auge de las Milicias y los colectivos armados, solamente la Guardia Nacional exhibe su músculo represor y a veces, confundida su actuación con la de los colectivos armados”.

Finaliza diciendo el comandante y quien fue secretario privado de Hugo Chávez, “Caracas está bajo el mando y control, de El Coqui, en la cota 905; el Wuilexis, manda en Petare y Valentín Santana en el 23 de Enero. La ‘alcaldesa’ Érika Farías, los coordina y combina, ahora que no está Darío Vivas, pero tiene a Zavarce Pabón, en la Guardia Nacional que es otro de ellos”.

“La Noche de los Cuchillos Largos en Venezuela, como que se va a ir pareciendo, cada día más, a una reyerta callejera, de malandros con puñales”, dijo el teniente coronel Emiro Brito Valerio.

