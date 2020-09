Henrique Capriles anunció que participará de las elecciones legislativas convocadas por el régimen de Nicolás Maduro: “No le vamos a regalar la Asamblea”

El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles (AFP)

En medio de las especulaciones luego de las declaraciones del martes del canciller de Turquía, Henrique Capriles llamó este miércoles a participar en las elecciones parlamentarias de Venezuela convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, consideradas “fraudulentas” por gran parte de la oposición y la comunidad internacional.

“Quiero anunciar a todos los venezolanos que nosotros no vamos a dejar a la gente sin opción. Este país no va a tener sólo alacranes o Maduro. Nosotros vamos a abrir camino, vamos a apoyar mujeres y hombres que quieran abrir camino”, señaló el dirigente opositor de Primero Justicia durante una conferencia brindada en sus redes sociales.

“Si la dictadura deja una rendija, nosotros tenemos que meter la mano, para después meter el pie, y así poder abrir la puerta por completo. Nadie se hubiera imaginado que iban a salir presos. Quizás hay una rendija. Yo no puedo garantizar cuál va a ser el resultado. Yo puedo garantizar que si usted lucha puede haber resultados. En un sector parece que se quiere mantener el status”, agregó. Y aclaró: “No le vamos a regalar la Asamblea a Maduro, y si pretende quitárnosla, va a ser peor para él”.

De esa manera, Capriles adelantó lo que se venía especulando sobre una presunta participación en los comicios parlamentarios convocados para el 6 de diciembre.

Nicolás Maduro convocó a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre (EFE/PRENSA MIRAFLORES)

Si bien no lo nombró en ningún momento, durante su pronunciamiento el dirigente opositor cuestionó la gestión de Juan Guaidó como presidente interino del país, quien en los últimos días llamó a toda la oposición a sumarse a una “unión” para hacer frente al régimen chavista.

“Hay que abrir caminos, lo que había se agotó. Tengo clarísimo a lo que me estoy enfrentando. Estamos peleando para que las elecciones sean libres y democráticas. Es un falso dilema votar o no votar. Yo he decidido luchar, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Ni soy candidato, tengo una inhabilitación, pero ese no es el tema. La oposición se ha vuelto demasiado predecible. Maduro ha hecho todo para que usted tire la toalla” , apuntó.

“La Constitución establece que viene una elección -continúo-. ¿Qué hacemos con ese proceso? ¿Vamos a perder la legitimidad nosotros también? Ya dijeron que en Venezuela no va a haber una intervención extranjera”.

Sobre los diferentes movimientos del gobierno interino para terminar con la dictadura, expresó: “¿A ustedes les dieron explicaciones de todos los errores? Porque usted merece que le digan la verdad. Lo que pasó el 30 de abril se lo explicaron a ustedes? Cuando le dijeron terminó la Operación Libertad… Dijeron que tomaron la Carlota. No pusieron ni un pie en la Carlota. ¿Le dieron a usted una explicación convincente de por qué había fracasado? ¿Para qué sirvió eso? Después de eso, empezó la bajada por el tobogán. ¿A ustedes les explicaron la Operación Gedeón? Nunca le han explicado nada. Porque la unidad no se ha tratado de construir. Ahora hay un corre corre, porque el agua llegó al cuello. Entonces yo estoy aquí sentado, no como consecuencia de quitarle esto a esto, yo no tengo nada oscuro. Son otros los que deberían explicar lo que han hecho”.

Juan Guaidó y gran parte de la oposición se negaron a participar de las elecciones convocadas por el chavismo, por considerarlas fraudulentas (EFE/ Rayner Peña)

En esa línea, sostuvo que está a favor de una unidad, “pero con un propósito, sin falsedades ni fantasías”: “Nosotros no podemos seguir jugando a ser Gobierno en internet. O usted es Gobierno o usted es oposición, no se puede ser las dos cosas. ¿Quién está en el poder, usurpando, pero quién está en el poder? No hay nadie más opositor a este régimen que yo, que me inhabilitó y me hizo la vida imposible estos años. Pero no se trata de mí; no se trata de unas gotas de poder. Tenemos que asumir lo que somos para poder avanzar, somos opositores de esta tragedia”.

“Nadie está diciendo que con esta elección vamos a resolver la crisis política pero si no luchamos nos vamos a arrepentir (...) Por primera vez en 14 años que se invita para que haya una observación internacional a la ONU y la Unión Europea ojalá acepten y ojalá se abra el camino para que sirve para salvar a este país”, agregó.

Además, desmintió las declaraciones del martes del canciller turco, quien manifestó que tanto Capriles como Stalin González estaban en negociaciones con la dictadura de Maduro para participar en las elecciones. “Ayer me estaban disparando porque salen una declaraciones que las cambian, que Capriles está negociando con el canciller de Turquía. ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo no me he enterado. Que me desmienta el embajador. Fue una llamada en la que el canciller quería hablar conmigo, quería oír mi opinión. Que me desmienta. ¿Tan chiquito vamos a poner el debate? Si tengo que hablar con rusos, chinos, noruegos, con el que sea, eso es lo que hacemos los políticos”.

El canciller turco Mevlut Cavusoglu dijo en conferencia de prensa que los dos funcionarios opositores hablaron con dirigentes turcos para que se garantice la presencia de observadores internacionales en la votación, algo a lo que Maduro accedió.

