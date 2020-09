Los presos políticos liberados por el régimen de Nicolás Maduro relataron las torturas que sufrieron en la cárcel

Régulo García Castro, Vasco Da Costa y Carlos Villa recuperaron la libertad

Régulo García Castro, Vasco Da Costa y Carlos Villa son tres de los presos políticos venezolanos que fueron liberados anoche por el régimen de Nicolás Maduro, luego del indulto que decretó el dictador venezolano.

Apenas salidos de la cárcel, en diálogo con la señal venezolana VPI, los tres agradecieron a Dios por haber recuperado la libertad, y el apoyo que tuvieron de sus familias y allegados en este difícil momento. También narraron sus sensaciones y detallaron algunas de las torturas a las que fueron sometidos.

El testimonio de Régulo García Castro





Régulo García Castro, excarcelado en Ramo Verde, comenzó: “Le doy gracias a Dios por haber salido en libertad. Gracias a Dios también por el compañerismo de mis compañeros, que fueron unos hermanos dentro de la cárcel. Todos somos nacionalistas, el señor Vasco (Da Costa), Luis Leal, Santa María y los demás. Le doy gracias a Dios por haber salido”.

Y agregó: “Me queda un trauma psicológico. (...) Me hicieron tortura física, me dieron corriente, me metieron dentro de un tambor con agua y nos daban golpes en las plantas de los pies. Como saben, las plantas de los pies tienen una reacción al cerebro y pueden volver loco a cualquier persona. Ellos dicen: ’Primero Maduro y después ellos’. Ni Dios puede con ellos. Ese es el lema de ellos”.

La palabra de Vasco Da Costa





Por su parte, Vasco Da Costa, también excarcelado de la prisión de Ramo Verde, pidió que el presidente interino del país, Juan Guaidó, “meta a los bandidos presos”.

Solicitó a los políticos “luchar” para sacar del poder a la dictadura de Nicolás Maduro. “Aquí lo que hay que hacer es luchar por la libertad de este país”, subrayó.

Vasco Da Costa denunció las torturas





“¿Mis primeras palabras? Estuvimos secuestrados, fuimos torturados, es una infamia todo esto. Salimos en libertad pero hay que buscar la libertad de Venezuela. No me esperaba este indulto. Es un juego del gobierno. Mis principios están muchísimo más fuertes. He visto muchísimas más cosas y sé cómo hacer ciertas cosas porque este gobierno es perverso y lo demostró en este secuestro monstruoso que tuvimos”, concluyó.

El reencuentro de Carlos Villa con su hijo





Por último, Carlos Villa, quien también estuvo recluido en Ramo Verde hasta anoche, se limitó a decir: “Viva Venezuela”, mientras estaba acompañado de sus familiares. “Gracias a mi hijo Félix y a mi familia que me apoyaron en todo esto. Gracias a Dios”, expresó emocionado.

Estas liberaciones se sumaron a dos hechas el martes por la mañana mañana y otras 10 la noche del lunes, día en que se anunciaron las medidas de amnistía, que favorecieron también a otras 60 personas que se encontraban exiliadas, asiladas o eran reclamadas por la justicia, o diputados a los que se les había allanado la inmunidad.

Los indultos, que Maduro defendió este martes como una “medida política”, han recibido diversas interpretaciones, puesto que muchas de las personas que se encuentran en esa lista de 110 no habían sido condenadas.

En ocasiones, sus casos ni siquiera habían comenzado a ser juzgados, por lo que la figura del indulto, perdón jurídico concedido por el mandatario, no debía aplicarse.

