Nuevas excarcelaciones en Venezuela tras el “indulto” de la dictadura chavista: Demóstenes Quijada y Nicmer Evans fueron liberados

El momento de la liberación de Demóstenes Quijada

Este martes la dictadura de Nicolás Maduro continuó las liberaciones de presos políticos tras el “indulto” anunciado el lunes por las autoridades chavistas. Cerca del mediodía, los dirigentes opositores Demóstenes Quijada, asesor del presidente interino Juan Guaidó, y Nicmer Evans, fueron puestos en libertad.

Ambos se encontraban recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Salgo como un hombre aún más formado en las exigencias de la vida y no queda más que trabajar y seguir adelante”, manifestó Quijada ante la prensa luego de ser liberado.

Más allá de las distintas lecturas que ha recibido la decisión del régimen, celebró que “se está haciendo justicia con aquellos que han sido objeto de privación de libertad” como él. Al ser preguntado acerca de si tenía algo que decir a Maduro respondió contundente: “No tengo nada que decirle”.

Demóstenes Quijada se encontraba detenido desde abril

El asesor de Guaidó fue detenido el pasado mes de abril bajo acusaciones de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas.

En ese operativo el DGCIM también secuestró a Maury Carrero, del equipo técnico que apoya al líder de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.

Por su parte, al salir del DGCIM, Evans adelantó que no participará de las elecciones parlamentarias convocadas por la dictadura de Maduro: “Yo no voy a participar en elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Es una posición absolutamente personal e individual. Nadie ha forzado el hecho de que yo tenga que participar o no, y mi postura es que yo no voy a participar. Creo que es importante ratificar, y dar un mensaje al país de unidad. Necesitamos unirnos. Unión política de todos los factores; es importante para destrabar todo el juego que existe en este momento en Venezuela”.

Nicmer Evans fue liberado

“Yo soy una prueba viviente de que hay presos políticos en Venezuela y que en este momento están siendo un elemento de factor para disuadir a la opinión pública pero seguimos en pie de lucha”, agregó.

Evans es periodista y politólogo, fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, ha formado parte de varias formaciones políticas, entre ellas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el poder desde 1999, y por el que fue precandidato a diputado en el año 2010.

El pasado 13 julio, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la casa de Evans, pero al no encontrarse en su domicilio, fue localizado posteriormente en otro lugar, donde fue informado de que estaba acusado de instigación al odio y fue preso.

Nicmer Evans, tras ser liberado

Los primeros en ser excarcelados tras el “indulto” anunciado por la dictadura fueron los diputados Gilber Caro, Renzo Prieto y Roberto Marrero, quienes fueron liberados el lunes por la noche. Lo mismo ocurrió con José Daniel Hernández, quien fue recibido por su familia a las afueras del Helicoide.

Este lunes, Maduro ordenó, vía decreto, el indulto de 110 personas, 25 de ellas diputados opositores que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo mismo que medio centenar de Gobiernos.

En la lista de amnistiados también se encuentran dirigentes sociales, sindicalistas, periodistas y otros actores sociales detenidos y acusados de diversos delitos. La medida la dio a conocer el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, al leer el decreto en la televisión pública VTV.

Juan Guaidó aseguró que la nueva maniobra de la dictadura de Nicolás Maduro “es una trampa y no vamos a caer” (EFE /Rayner Peña)

De acuerdo con la ONG Foro Penal, que defiende a muchos de los considerados presos políticos en Venezuela, de la lista de 110 indultados este lunes “sólo 50 están actualmente privados de libertad”, mientras que el resto estaba asilado, exiliado o en la clandestinidad.

Sobre esta nueva maniobra del régimen, Guaidó aseveró este lunes que el dictador Maduro otorgó los “indultos” en un intento por “legitimar” los comicios parlamentarios del 6 de diciembre próximo, que el grueso de la oposición tacha como una “farsa”.

“Ha pasado antes: los liberan para tratar de legitimar las maniobras del momento. Y, esta vez, quieren legitimar una farsa. Una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional”, dijo el presidente interino de Venezuela en Twitter sobre las venideras elecciones. “Es una trampa y no vamos a caer”, añadió en una reiteración al llamado que hiciera a boicotear el evento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Mike Pompeo le exigió a Maduro que libere a los seis ex ejecutivos de Citgo presos en Venezuela

Bachelet habló tras los indultos: “Valoro esta decisión como un paso significativo”

Las 20 conspiraciones contra Nicolás Maduro que tienen a casi 200 militares detenidos