Duro ataque del canciller de Maduro al presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina

Jorge Arreaza, canciller del régimen de Nicolás Maduro y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina (Infobae)

Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, volvió a atacar a un dirigente político argentino. Esta vez fue el turno de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina y uno de los principales aliados del actual jefe de estado Alberto Fernández. El canciller de Nicolás Maduro se refirió a las críticas que el legislador había expresado luego de conocerse el último informe Bachelet en el que se volvían a denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del chavismo. Massa calificó de “dictadura” a la administración venezolana, lo que provocó una virulenta reacción del Palacio de Miraflores.

“No es de extrañar: Sergio Massa siempre ha mantenido relaciones carnales con el Departamento de Estado. Tiene que recitar el guión de Washington para proteger sus intereses privados”, comenzó su descargo Arreaza en su cuenta de Twitter. Y prosiguió: “En todo caso, la opinión de alguien que agravió a Néstor Kirchner, adolece de validez moral”.

Arreaza citó otro mensaje en el propio. Fue el de la ex embajadora argentina en Caracas, Alicia Castro. La diplomática permaneció en aquella sede entre 2006 y 2011. “En medio de confusión por declaraciones de embajador sobre Venezuela en ONU, hoy Alberto Fernández salió públicamente a legitimar al gobierno electo reconociendo la autoridad de Nicolás Maduro. ¿Es posible que después Sergio Massa afirme que ‘sin dudas en Venezuela hay una dictadura’?”, había señalado Castro lo que provocó el apoyo del actual canciller.

Massa forma parte del Frente de Todos, la coalición política que llevó a la Casa Rosada a Fernández y en el que conviven formaciones cercanas al régimen venezolano y otras que se oponen abiertamente, como la suya. “Sin dudas en Venezuela hay una dictadura; un gobierno que detiene estudiantes que reclaman es un gobierno que no respeta la democracia”, dijo este jueves el presidente de la Cámara de Diputados argentino.

Las declaraciones de Massa llegaron horas después de que Alberto Fernández apoyara explícitamente al régimen de Maduro y señalara que su gobierno era legítimo y democrático. “Nunca hemos desconocido eso. Nosotros nunca hemos desconocido la autoridad del gobierno de Venezuela, la legitimidad del gobierno de Venezuela. (Juan) Guaidó no fue reconocido por nosotros como lo hizo el gobierno anterior”, había dicho Fernández en diálogo con una radio de Buenos Aires donde se lo había criticado duramente por la posición de la Argentina ante las Naciones Unidas respecto a los derechos humanos en Venezuela.

“Venezuela tiene la condena que tiene y tiene el informe de (Michelle) Bachelet centralmente porque no cumplió con los derechos humanos. Sin dudas en Venezuela hay una dictadura; un gobierno que detiene estudiantes que reclaman es un gobierno que no respeta la democracia. Lo dije una y mil veces, y no voy a cambiar de opinión”, dijo Massa en declaraciones con el canal de televisión A24. Sin embargo, el bonaerense dejó en claro que su postura no debía dañar la coalición que compone: “La riqueza del Frente de Todos es que podamos convivir en la diversidad aquellos que pensamos distinto”.

No es la primera vez que Massa cuestiona al régimen. En los últimos meses del año pasado, a través de su cuenta de Twitter, dijo que “Venezuela es una dictadura que simula ser democracia” y que “tiene un cobarde que reprime a sangre y fuego a estudiantes y opositores” en clara referencia a Maduro. En otra oportunidad aseguró que el venezolano “es un gobierno que tiene actitudes dictatoriales, que ha perseguido y encarcelado opositores, que ha asesinado estudiantes y, sin duda alguna, lo mejor que puede pasar es que Venezuela encuentre en paz una salida democrática”.

Este viernes, más temprano, Arreaza había reproducido otro mensaje en Twitter que también atacaba a Massa por sus definiciones. Sin embargo, no es la primera vez que el canciller ataca a un dirigente político argentino. En el pasado lo había hecho en reiteradas oportunidades contra el ex presidente Mauricio Macri, un reconocido opositor al régimen chavista.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Sergio Massa: “Sin dudas en Venezuela hay una dictadura; un gobierno que detiene estudiantes que reclaman es un gobierno que no respeta la democracia”

Tras las críticas del kirchnerismo, Alberto Fernández aclaró que nunca cuestionó la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela

La dura crítica de Víctor Hugo Morales que impulsó al Presidente a llamar al periodista