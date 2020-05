Maduro prolongó el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela hasta el 13 de junio

El dictador venezolano Nicolás Maduro. Foto: Palacio de Miraflores via REUTERS

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, anunció este martes que extenderá el estado de alarma por la pandemia del nuevo coronavirus durante un mes, hasta el próximo 13 de junio. Se trata de la segunda prolongación de la medida, instaurada el 13 de marzo.

“Anuncio la renovación del decreto del estado de alarma, hoy 12 de mayo, por 30 días más. Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo”, dijo Maduro en una reunión con parte de la cúpula del régimen en el Palacio de Miraflores.

En un pasaje de su locución, Maduro criticó la reapertura de comercios que él no considera esenciales. “¿Qué es eso de abrir los bares, las discotecas, las licorerías, los restaurantes? Eso no es vital. Se debe mantener la cuarentena. Los restaurantes sí pueden seguir produciendo comida pero solo para delivery”. “No es tiempo de aflojar. Es tiempo de apretar. Más disciplina”, agregó.

El régimen asegura que en el país caribeño hay 423 casos positivos y 10 muertes como consecuencia de la enfermedad. Sostiene a su vez que no hay decesos desde el 20 de abril y que el martes solo se registró una nueva transmisión, la cual tuvo lugar en el estado de Aragua.

No obstante, tanto la oposición como actores internacionales han cuestionado la veracidad de las cifras, llamando la atención sobre la falta de infraestructura sanitaria que posibilitaría determinarla con mayor precisión.

También respaldaron sus argumentos notando que el régimen asegura que tiene una capacidad de testeo mucho mayor a la que la que le permitiría la precaria infraestructura, y que los insumos para garantizar la seguridad de médicos y pacientes no están presentes en la gran mayoría de los hospitales del país.

De hecho el Centro de Comunicación Nacional, que oficia como oficina de prensa del gobierno interino, ilustró los faltantes con una encuesta publicada este martes: indicó que al 11 de mayo el 85 por ciento de quienes respondieron indicaron que no había gel desinfectante; 70 por ciento que no había jabón; 55 por ciento que no había tapabocas; y 40 por ciento que no había guantes.

Además, indicó que casi el 95 por ciento indica que hay escasez de alimentos; prácticamente el 100 por ciento afirma que este es el caso con respecto a la gasolina (98,7 por ciento); 94,2 por ciento de agua y 95,4 por ciento reportó fallas del transporte público en el país.

