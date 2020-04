Por otra parte, el abogado Olnar Ortiz Bolívar, quien es indígena del pueblo Bare y Coordinador Nacional de Pueblos y Comunidades indígenas de Foro Penal en Amazonas, en colaboración con la socióloga Bailde García, levantaron un informe que refleja “la ausencia o grandes debilidades en el sistema de salud local en sus territorios ancestrales, en algunos casos existe la infraestructura (Ambulatorios, CDI) pero no funcionan por no contar con personal de salud, al menos de atención primaria en salud (APS), o estar sin insumos médicos, y en otros casos, no hay ni personal médico o de medicina simplificada, debiendo salir los habitantes a kilómetros de sus comunidades para procurarse el servicio médico”.