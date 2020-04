Pero llegó el coronavirus y con él afloraron muchos sentimientos hermosos de solidaridad, pero también los más escondidos sentimientos de xenofobia, de rechazo y desprecio hacia el extranjero. Gran cantidad de videos y testimonios dan cuenta de lo que está ocurriendo, principalmente en Perú y Colombia, donde muchos venezolanos son tirados a la calle por no poder pagar el alquiler de su vivienda. Las medidas sanitarias exigen que no pueden salir a trabajar, muchos no reciben atención médica y mucho menos medidas sociales que esos países destinan a sus nacionales.