Yenny Amaya, por su parte, vive de limpiar casas y echa en falta los 300.000 bolívares -unos cuatro dólares- que cobra por jornada. “La gente me dice: Yenny, no vengas”, relata desde la habitación que alquila en Casalta, una zona popular del oeste de la ciudad. “Para mí es horrible. Yo no recibo sueldo (...), hay que cuidarnos, pero el gobierno tiene que pensar en la gente que trabaja por día. ¿Cómo hace uno?”, lamenta esta mujer de 46 años.