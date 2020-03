- Para poder tener elecciones, esencia y columna vertebral de una convivencia democrática, con reglas del juego que se acaten, con valores y principios que guíen nuestros pasos, hay que salir de esta narcotiranía. Mientras tengamos la narcotiranía no habrá garantía de ninguna elección libre en Venezuela y tendremos una ciudadanía que tampoco va a estar libre de presiones. No es solo la tortura de una pistola en el pescuezo, corriente en los genitales o asfixia, está la estomacal, en un país donde no consiguen alimentos o no hay con qué comprarlos. Esas son víctimas, porque depende de lo que el régimen está en capacidad de garantizarles. Es una mezcla de elementos o herramientas que utiliza el régimen para que mientras sobreviva la usurpación no habrá nunca ningún proceso electoral limpio.