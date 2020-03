“El hombre me dijo que tenía que asustar a la gente, sacó un revolver, me lo dio, me dijo que tenía que apuntar a la gente, amedrentarla y apuntar a Guaidó. Sacó 200 dólares, me los dio y me dijo que cuando terminara de hacer el trabajo me iba a dar 200 dólares más”, dijo Medina, según explicó Cabello.