Lacalle Pou no invitó a la toma de posesión a Nicolás Maduro, a quien acusó de violar los derechos humanos de los venezolanos. “Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión”, afirmó días atrás el mandatario uruguayo.