Se ha convertido en un tema recurrente en los informes de Inteligencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Él lo sabe. No mostró un solo gesto por tener prisa. A diferencia de muchos militares que enfrentan al Gobierno, éste alto oficial no habla de miedos, no se declara víctima de nada, enfatiza cada expresión con seguridad absoluta, parece que da pasos firmes y no dudó en decir con convencimiento, cuando le hablé de sus enemigos, que “verdugo no pide clemencia”.