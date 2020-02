“No vas a poder leer esto en tu cumpleaños, tío Cheché, pero sé que tienes a mano la fuerza y las convicciones que tú mismo nos enseñaste. A mi hermano, a mis primas, a mí. Tú sabes cuánto nos estamos jugando en esto. La dictadura ha decidido echarse encima a un continente entero solo por hacernos daño. Como dirías tú: están rotos y se canibalizan entre ellos. Habrá justicia, tío Cheché. No estás solo. No estamos solos”, concluyó.