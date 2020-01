“El señor que dirige la industria petrolera es un general, el general Quevedo. Fue el que condujo la represión en la calle en el año 2017. Es ahorita ese represor el jefe de la industria petrolera. No sabe nada de petróleo. Ha puesto en todos los puestos de gerencia a puros guardias nacionales. No sé el que me esté escuchando si entiende, son los guardias de frontera; no tiene idea de cómo se maneja la industria petrolera”, dijo en el documental.