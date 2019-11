No obstante, aclaró que se trata de una visión de un futuro no inmediato, pues antes tendrían que restablecerse condiciones básicas y “cesar la persecución política” dentro y fuera del país: “El pueblo debería expresarse, pero ¿podemos ir a una elección en este momento? No, no podemos. Primero porque hay que quitarle a la gente la pistola en la cabeza: No puede haber elecciones con hambre, con manipulación, con miedo”.