HRW ha señalado que representantes de la ONU le han comunicado que estos centros “no cuentan con los servicios ni la asistencia necesarios para los niños y las niñas no acompañados”. “Un administrador de un albergue que acoge a algunos de ellos dijo en octubre que los menores no acompañados que vivían allí no asistían a la escuela porque no había ningún adulto que pudiera asumir la responsabilidad de llevarlos y traerlos”, ha indicado.