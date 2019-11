Bueno, muy pronto mi plan fracasó. Tenía enemigos inmensos en el chavismo y también en la oposición. Luego del paro petrolero, Chávez viró hacia el estalinismo, y yo era un estorbo. Buscó a Jorge Giordani para hacer eso. Me ofreció la embajada en Argentina o la representación en el Banco Mundial. Le dije que seguiría lo que mi único Comandante Supremo (Dios), me indicara. Y es esto en lo que estoy, en lo que me siento contribuyendo al país, identificando los males no solo en el chavismo, sino en la oposición corrupta.