María García es la mayor del grupo. Tiene 42 años y va con sus hijos al comedor. Se queja de que no le llega la caja Clap a tiempo. “Pasan dos y tres meses y nada. Yo la pago puntual cuando las señoras del consejo comunal (organización oficialista) me dicen que lo haga. Eso no es un regalo yo lo compro. Cada vez que me llega tiene menos productos y no trae carne, atún, sardina. Yo no tengo dinero para comprar carne, pollo o pescado”.